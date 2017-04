Stand: 24.04.2017 14:21 Uhr

HSV: Viele Baustellen und ein Torwart-Engpass

Eine besorgniserregende Heimpleite gegen Darmstadt, Teile der Fans außer Kontrolle und nun auch noch ein Torwart-Engpass: Beim HSV läuft es aktuell alles andere als rund. René Adler laboriert immer noch an seinem Rippenbruch. Er ist zurzeit nicht spielfähig. Die Nummer zwei, Christian Mathenia, zog sich gegen Darmstadt eine Knieverletzung zu. Er wird dem Tabellen-15. im nächsten Bundesliga-Abstiegskrimi am Sonntag beim FC Augsburg womöglich nicht zur Verfügung stehen. Dann müsste mit Tom Mickel, der ansonsten den Kasten der Regionalliga-Mannschaft des Traditionsclubs sauber hält, die Nummer drei gegen den direkten Verfolger ins HSV-Tor.

Knieprellung: Mathenias Einsatz gegen Augsburg gefährdet

Mathenia hatte sich die Blessur bei einem Zusammenprall mit Teamkollege Dennis Diekmeier zugezogen. Der Verteidiger musste vom Feld. Der Keeper brachte die Partie unter Schmerzen zu Ende. Die waren auch noch am nächsten Tag groß und das Knie dazu dick. Nach einer Kernspintomografie am Montag konnte zumindest eine schwere Knieverletzung ausgeschlossen werden. "Er hat eine starke Prellung, sein Einsatz in Augsburg ist gefährdet. Aber da schauen wir von Tag zu Tag", sagte Sportchef Jens Todt der "Hamburger Morgenpost".

Gisdol vertraut Mickel

Trainer Markus Gisdol bringt das Torwart-Problem nicht aus der Ruhe: "Wenn Mathenia auch nicht spielen kann, wird eben Tom Mickel einspringen. Da mache mir keine Sorgen." Der Keeper, der am vergangenen Mittwoch seinen 28. Geburtstag gefeiert hat, kennt sich zumindest aus mit unverhofften Einsätzen in Augsburg. In der HSV-Vita des Torwarts aus Hoyerswerda steht bislang ein Bundesligaspiel. Das absolvierte Mickel ausgerechnet in Augsburg, am letzten Spieltag der vergangenen Saison. 3:1 gewann der HSV damals. Mit einem guten Mickel im Tor, der zu diesem Zeitpunkt sogar nur die Nummer vier bei den Hamburgern war. Da sich Jaroslav Drobny weigerte zu spielen, Adler und Andreas Hirzel verletzt waren, schlug Mickels Stunde.

Auch Kostic fehlt in Augsburg

Die Voraussetzungen waren vor knapp zwölf Monaten allerdings komplett andere. Im vergangenen Mai hatte der Bundesliga-Dino den Klassenerhalt vor dem letzten Spiel schon sicher, wurde letztlich Zehnter. Vergleichsweise entspannte Zeiten also, da es aktuell wieder mal ums nackte Überleben geht. Augsburg liegt lediglich einen Punkt hinter dem HSV, der am Sonntag zudem ohne Filip Kostic auskommen muss. Der Serbe sah gegen Darmstadt seine fünfte Gelbe Karte und ist gesperrt. Somit fehlt dan Hanseaten beim Tabellen-16. die komplette Flügelzange, da Nikolai Müller weiterhin verletzt ausfällt. Viele personelle Baustellen also in der entscheidenden Saisonphase beim HSV.

