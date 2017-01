Stand: 08.01.2017 15:42 Uhr

Bruchhagen: "HSV in einer prekären Situation"

Trotz des sportlichen Aufwärtstrends der vergangenen Wochen hat HSV-Vorstandschef Heribert Bruchhagen offenbar keine Lust auf Schönreden. Der neue Clubchef des Fußball-Bundesligisten, der die Geschäfte Ende des Jahres von Dietmar Beiersdorfer übernommen hatte, schwor die Fans des Liga-Dinos auf einen langen Abstiegskampf ein. "Wir sind in jeder Hinsicht in einer prekären Situation. Der Kampf um den Klassenerhalt wird intensiv", sagte der 68-Jährige bei der Mitgliederversammlung des Gesamtvereins am Sonntag. Die zwei kommenden Auswärtspartien des Tabellen-16. nach der Winterpause beim VfL Wolfsburg (21. Januar) und FC Ingolstadt (28. Januar) bezeichnete Bruchhagen als "Königsspiele".

"Müssen auch auf den Worst Case eingestellt sein"

Der Club werde "alles dafür tun, dass wir auch nächste Saison Bundesliga spielen. Aber wir müssen auf alles eingestellt sein - auch auf den Worst Case." Dieser wäre der erste Abstieg der Vereinsgeschichte. Um diesen zu verhindern, rief Bruchhagen zur Einheit auf. "Wir müssen alles hinten anstellen, damit unsere Mannschaft in Ruhe agieren kann. Wir brauchen keine Nebenkriegsschauplätze aus Eifersüchteleien oder Eitelkeiten", sagte Bruchhagen, der für seinen Auftritt vor den knapp 400 anwesenden stimmberechtigten Mitgliedern viel Applaus erntete.

Wettstein: "Schlechtes sportliches Abschneiden" ist schuld

Prekär ist nicht nur die sportliche, sondern auch die finanzielle Situation bei den Hamburgern. Bereits Ende Dezember hatte der Club die Zahlen des abgelaufenen Geschäftsjahres offengelegt. Ein Minus von knapp 200.000 Euro sieht auf den ersten Blick gar nicht so schlecht aus, war allerdings nur wegen des Umbaus der Konzernstruktur zu erzielen. Ohne die Hebung der "stillen Reserven" hätte der Fehlbetrag bei rund elf Millionen Euro gelegen.

Missverhältnis TV-Einnahmen vs. Kader-Kosten

Der HSV landete damit zum sechsten Mal in Folge in den roten Zahlen, auch in dieser Saison erwartet der Tabellen-16. ein zweistelliges Millionen-Minus. Das unbefriedigende Finanz-Ergebnis sei auf das "schlechte sportliche Abschneiden in den letzten fünf Spielzeiten" zurückzuführen, sagte Finanzvorstand Frank Wettstein auf der Mitgliederversammlung. Dadurch seien die Hanseaten im TV-Ranking auf Rang 14 abgerutscht, was keinesfalls den hohen Kaderkosten entspreche. "Dieses Missverhältnis kostet den HSV pro Saison rund zehn Millionen Euro", so Wettstein. Auch geringere Transfererlöse hätten zu dem Verlust geführt. Die Verbindlichkeiten der HSV Fußball AG belaufen sich auf 75,1 Millionen Euro.

