HSV: Walace ist da, das "Sechser"-Problem bleibt von Matthias Heidrich, NDR.de

Früher war es der "Zehner", der im Fußball den Takt vorgab. Heute ist es der "Sechser", nicht selten sind es auch zwei davon. Die Position vor der Abwehrkette, im Zentrum des Spiels, ist im modernen Fußball eine der wichtigsten. Beim HSV war sie zu Beginn dieser Saison unzureichend besetzt. Ein eklatantes Versäumnis von Ex-Vorstands- und Sportchef Dietmar Beiersdorfer. Nach der Hälfte der Serie, mit dem drohenden Abstieg im Nacken, hat der Fußball-Bundesligist reagiert, aber irgendwie auch nicht. Für rund zehn Millionen Euro wurde der Brasilianer Walace gekauft, bei dem aber alle Verantwortlichen schnell darum bemüht waren zu erklären, dass der 21-Jährige keine Soforthilfe sei. Dabei hätte der HSV diese für das Heimspiel am Freitag gegen Bayer Leverkusen (20.30 Uhr / im NDR Livecenter) gerade auf der "Sechs" dringend nötig.

Walace soll keine Soforthilfe sein

Beim jüngsten 1:3 in Ingolstadt hatten Lewis Holtby und Matthias Ostrzolek bemerkenswert schwache Leistungen in der Zentrale geboten. Nach der Umstellung zur Pause machte es Gotoku Sakai besser, doch der japanische Kapitän ist nach seiner fünften Gelben Karte gegen Leverkusen gesperrt. Einen Einsatz von Walace hat Trainer Markus Gisdol bereits kategorisch ausgeschlossen. Der Brasilianer soll behutsam rangeführt werden. Ebenso bemerkenswert, da der HSV besser gestern als heute eine Frischzellenkur auf der "Sechs" gebrauchen könnte. Sportchef Jens Todt räumte am Mittwoch zudem ein, dass Walace nicht der Wunschkandidat für das defensive Mittelfeld war. "Unser Plan war es ursprünglich, einen deutschen Spieler mit Bundesliga-Erfahrung zu holen, der uns sofort hilft und über eine gewisse Qualität verfügt", sagte er: "Der Kreis der Spieler, die diese vier Komponenten vereinen, ist aber sehr klein, sodass wir uns irgendwann anders umschauen mussten."

Wer hält den HSV-Laden zusammen?

Wer soll den HSV-Laden also nun am Freitag gegen Leverkusen zusammenhalten? Albin Ekdal steht nach seiner abgesessenen Gelb-Rot-Sperre aus dem Wolfsburg-Spiel wieder zur Verfügung und dürfte gesetzt sein. Im Training testete Gisdol zuletzt Vasilije Janjicic auf dieser Position. Ob der Coach den 18-Jährigen auch gegen Leverkusen ins kalte Wasser schmeißt? Wohl eher nicht. Insofern dürfen sich Holtby, Ostrzolek oder Gideon Jung Hoffnungen auf einen Einsatz machen. Egal, wer aufläuft, Todt möchte eine Reaktion sehen. "Ich erwarte im Spiel gegen Leverkusen einen anderen Auftritt unserer Mannschaft als zuletzt in Ingolstadt", forderte der Manager, beruhigte aber zugleich: "Wir müssen jetzt drei Punkte aufholen und haben dafür 16 Spiele Zeit. Nach zehn Spieltagen war unsere Situation katastrophal, jetzt ist sie schwer, aber keinesfalls aussichtslos."

