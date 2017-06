Stand: 01.06.2017 11:11 Uhr

HSV kann dank Kühne weiter klotzen

Weiter klotzen oder doch kleckern? Das ist die Frage, die sich viele beim Fußball-Bundesligisten Hamburger SV in den vergangenen Tagen gestellt haben. Eine Antwort darauf kann nur Investor und Mäzen Klaus-Michael Kühne geben. Und der Logistik-Milliardär ist offenbar bereit, dem finanziell arg angeschlagenen Bundesliga-Dino weiter unter die Arme zu greifen. Damit die Hanseaten ihren Kader auf Vordermann bringen können - wieder einmal. "Jawoll, wenn überzeugende Vorschläge kommen, würde ich noch mal helfen", sagte Kühne dem "Hamburger Abendblatt". Das habe er auch Trainer Markus Gisdol und Finanzvorstand Frank Wettstein mitgeteilt.

Wood und "Papa" sollen finanziert werden

In dieser Woche soll es ein Treffen mit dem Milliardär, der am Freitag in Hamburg seinen 80. Geburtstag feiert, und der Vereinsführung geben. Es gibt viel zu besprechen: Die Vertragsverlängerung mit Stürmer Bobby Wood zu deutlich besseren Bezügen muss gestemmt werden. Kyriakos Papadopoulos soll von Leverkusen fest verpflichtet werden. Bayer fordert dem Vernehmen nach eine zweistellige Millionen-Ablöse für den Innenverteidiger. Zudem müssen fürs Abwehrzentrum weitere Verstärkungen her. "Auf der Position haben wir mit Mergim Mavraj aktuell nur einen Spieler. Davor hatten wir drei gelernte Innenverteidiger im Kader - und selbst das war am Ende zu wenig", erklärte Sportchef Jens Todt. Auch auf der linken Abwehrseite und im offensiven Mittelfeld besteht Bedarf.

Ohne Kühne geht nichts

Namhafte Lösungen sind für den HSV, den nach Informationen des "Spiegel" zum 31. Dezember 2016 Verbindlichkeiten in Höhe von 115 Millionen Euro belastet haben, nur mit Kühne zu realisieren. Der hatte schon im vergangenen Sommer rund 30 Millionen Euro für Verstärkungen gezahlt. Ohne großen Effekt. "Die Anstrengungen, den Kader zu verstärken, waren selten von Erfolg gekrönt", sagte Kühne. Zuletzt sicherte sich der Unternehmer zudem weitere Club-Anteile. Er hält jetzt 17 Prozent der HSV Fußball AG, durch das eingenommene Geld konnte sich der angeschlagene Verein die Lizenz für die kommende Saison sichern.

"Ehrgeizige Topspieler" nur mit der Kneifzange zu kriegen

Trotz seines Geldes geht Kühne allerdings nicht davon aus, dass die Hanseaten echte Stars an die Elbe locken können. "Welcher ehrgeizige Topspieler will derzeit zum HSV kommen? Die müssen Sie schon mit der Kneifzange holen", sagte der Milliardär. Das sei "vielleicht auch der falsche Weg". Die finanzielle Situation des HSV sei "alles andere als rosig", so Kühne, aber auch seine Mittel seien endlich: "Ich kann ja nicht auch noch die laufenden Gehälter bezahlen, das muss der Verein schon selbst stemmen." Im Falle von Wood, der mit einer Unterschrift unter einen neuen Kontrakt zu den Top-Verdienern aufsteigen würde, hoffen die Verantwortlichen auf eine Ausnahme.

"Ich will kein zweiter Abramowitsch werden"

Kühne beteuerte, nie durchgesetzt zu haben, einen bestimmten Spieler zu holen. "Das will ich auch gar nicht. Ich bin doch nicht so vermessen zu glauben, dass ich es besser weiß als die Experten." Den Club komplett zu übernehmen, sei auch nicht sein Ansinnen: "Ich will kein zweiter Abramowitsch werden (Anm. d. Red.: russischer Oligarch und Eigner des englischen Meisters FC Chelsea). Träger des Vereins zu sein, war nie mein Ehrgeiz", sagte Kühne: "Ich fand die Vorstellung immer gut, wenn der HSV von mehreren Personen oder Unternehmen getragen wird." Derzeit ist es allerdings so, dass sich bei den Hamburgern ohne die Zuwendungen von Kühne wenig bis gar nichts trägt.

