HSV: Kühne schließt neue Investitionen nicht aus

Beim Hamburger SV ist die sportliche Situation einmal mehr prekär. Vermutlich wird der Bundesliga-Dino nach 2014 und 2015 den dritten Gang in die Relegation antreten müssen. Planungssicherheit sieht anders aus. Wohl dem, der in dieser Situation einen Milliardär in der Hinterhand hat. Logistik-Unternehmer Klaus-Michael Kühne päppelt den finanziell angeschlagenen Traditionsclub seit Jahren mit seinen Millionen auf und ist offenbar bereit, auch weiterhin in seinen Lieblingsverein zu investieren. "Ich will das nicht ausschließen. Und ich weiß, dass man es von mir erwartet", sagte der 79-Jährige der "Sport Bild", schränkte aber auch ein: "Ich will abwarten, wie die Saison verläuft. Leider ist alles möglich, auch der Abstieg."

Abstieg wäre eine "Zerreißprobe" für den Verein

Kühne macht sich wegen des drohenden Gangs in die Zweite Liga große Sorgen um den Club: "Sollte es passieren, was ich nicht hoffe, muss ein Jahr später unbedingt der Wiederaufstieg klappen. Sonst steht der Verein vor einer Zerreißprobe." Ohne den Milliardär wäre es für den klammen Club von der Elbe vermutlich schon eng geworden. Kühne hält als Investor elf Prozent der Anteile an der HSV AG, zahlt bis 2019 vier Millionen Euro pro Jahr für die Rechte am Stadionnamen und hat dem Bundesligisten bei der Ablösung des Stadionkredits und auch immer wieder bei Transfers unter die Arme gegriffen.

"Ich habe im Geiste alles bereits abgeschrieben"

Alles in allem kratzen Kühnes Investitionen in den Bundesliga-Dino mittlerweile an der dreistelligen Millionen-Marke. Der Unternehmer glaubt allerdings nicht, dass er jemals etwas von seinem investierten Geld, das zum Beispiel beim Erreichen des internationalen Wettbewerbs teilweise zurückfließen soll, wiedersieht: "Ich habe im Geiste alles bereits abgeschrieben."

"Halte einiges von Trainer Gisdol"

Seine Hoffnungen setzt der Milliardär in die aktuelle sportliche Führung. "Heribert Bruchhagen war für viele eine Notlösung, aber er hat erst einmal Ruhe in den Club gebracht, was wichtig ist", sagte der 79-Jährige über den HSV-Vorstandsvorsitzenden. Auch Trainer Markus Gisdol hat seine Unterstützung. "Von ihm halte ich einiges. Man könnte leicht optimistisch sein, aber die letzten Spiele waren leider wieder ein herber Rückschlag."

