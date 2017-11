Stand: 26.11.2017 17:25 Uhr

Heimstarker HSV schlägt harmloses Hoffenheim von Johannes Freytag, NDR.de

Dem Hamburger SV ist im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga ein Befreiungsschlag gelungen. 3:0 (1:0) gewannen die Hanseaten ihr Heimspiel am Sonntag gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Als Tabellen-15. hat die Mannschaft von Trainer Markus Gisdol den Abstand auf den ersten Abstiegsplatz, den Werder Bremen innehat, auf fünf Punkte vergrößert. Ein Hoffenheimer Eigentor, ein Freistoßtreffer von Filip Kostic und Gideon Jungs Premierentor in der Bundesliga sorgten für Jubel unter den HSV-Fans im Hamburger Volksparkstadion. "Man hat das Gefühl, dass hier etwas zusammenwächst", sagte Hamburgs Sportchef Jens Todt. Innenverteidiger Kyriakos Papadopoulos ergänzte: "Das war ein Sieg des Willens. Wir haben wieder unser Heim-Gesicht gezeigt."

Der HSV im Jubelrausch 26.11.2017 18:50 Uhr Riesenjubel beim HSV: 3:0 gegen Hoffenheim nach einer starken Leistung. In dieser Form hat der "Dino" mit dem Abstieg in dieser Saison nichts zu tun, meint NDR Reporter Jörg Tegelhütter.







4,8 bei 10 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Frühe Führung durch Hoffenheimer Eigentor

13.Spieltag, 26.11.2017 15:30 Uhr

Hamburger SV

Hamburger SV 3:0



Hoffenheim Tore: 1:0 Akpoguma (6., Eigentor) 2:0 Kostic (75.) 3:0 G. Jung (88.)

Hamburger SV: Mathenia - Diekmeier, K. Papadopoulos, Mavraj, Douglas Santos - G. Jung, Sakai - Wood (82. Schipplock), Hunt (75. van Drongelen), Kostic - Arp (90.+1 L. Waldschmidt)

Hoffenheim: Baumann - Posch, Vogt, Akpoguma - Zuber (64. Kramaric), N. Schulz - Grillitsch - Demirbay (63. Szalai), Gnabry (57. Amiri) - Uth, S. Wagner

Zuschauer: 46470



Weitere Daten zum Spiel

Die Zuschauer erlebten eine turbulente Anfangsphase. Gerade einmal zwei Minuten waren gespielt, als die Gäste aus dem Kraichgau das 1:0 auf den Füßen hatten. Nach einer Hereingabe von Steven Zuber behinderten sich im Strafraum die heranrauschenden Serge Gnabry, Mark Uth und Kerem Demirbay allerdings gegenseitig - letztlich trudelte der Ball knapp am Pfosten vorbei (2.). Vier Minuten später ging der HSV dann in Führung: Douglas Santos legte von der Grundlinie quer, Kevin Akpoguma beförderte den Ball - bedrängt von Jann-Fiete Arp - ins eigene Tor (6.).

Mit dem 1:0 im Rücken war die Gisdol-Elf in der Folgezeit die spielbestimmende Mannschaft, Torchancen ergaben sich allerdings meist nur nach Standards: Aaron Hunt vergab einen Freistoß (20.), wenig später verfehlten Kyriakos Papadopoulos und Kostic eine Eckball-Hereingabe nur knapp (27.). Hoffenheim präsentierte sich bieder, immer wieder wurden die Angriffsbemühungen schon kurz hinter der Mittellinie von der HSV-Defensive unterbunden. In der 37. Minute war HSV-Keeper Christian Mathenia erstmals gefordert, als er vor dem einschussbereiten Sandro Wagner zupackte. Erst danach wurde Hoffenheim stärker, mehr als ein Schuss von Uth, der das Tor knapp verfehlte (43.), sprang aber nicht heraus.

HSV mit vielen Torchancen

Todt: "Wir haben immer noch zu wenig Punkte" NDR 2 - 26.11.2017 17:20 Uhr Autor/in: Tegelhütter, Jörg







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Nach Wiederanpfiff nahm der HSV wieder das Heft in die Hand und setzte Hoffenheim unter Druck. Bobby Wood traf aus der Drehung nur den Pfosten (48.), einen Distanzschuss von Arp hielt TSG-Keeper Oliver Baumann fest (53.), Kostic verfehlte das Tor (60.) und wiederum Wood schoss aus knapp elf Metern freistehend Baumann direkt in die Arme (63.). Auch Arp packte noch einen Hochkaräter aus, den Baumann zur Ecke abwehren konnte (69.). Erst danach konnten sich die Gäste ein wenig befreien, Nico Schulz zwang Mathenia zu einer Glanzparade (71.).

Schlitzohr Kostic sorgt für die Vorentscheidung

Aber genau in dieser kleinen Drangphase hatte Kostic einen Geistesblitz und sorgte für die Entscheidung: Während vor allem die Hoffenheimer interessiert die Einwechslung von Rick van Drongelen verfolgten, realisierte der Serbe, dass ein vorausgegangener Freistoß freigegeben war. Humorlos drosch Kostic den Ball aus etwa 30 Metern in die Maschen. Die Hoffenheimer Mauer hatte sich noch nicht positioniert, zudem sprang der Ball für Baumann tückisch auf (75.). Die Kraichgauer hatten nichts mehr entgegenzusetzen. Sven Schipplock traf per Kopf die Querlatte (87.), kurz darauf setzte Jung mit seinem Treffer den Schlusspunkt hinter die beste Saison-Heimleistung der Hamburger (88.).

3:0 - HSV bringt Volkspark zum Beben



























Dieses Thema im Programm: Sportclub | 26.11.2017 | 22:50 Uhr