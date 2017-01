Stand: 25.01.2017 19:39 Uhr

HSV-Missverständnis Halilovic reif für die Insel

Fünf Millionen Euro waren dem HSV im vergangenen Sommer die Dienste von Alen Halilovic wert. Der Fußball-Bundesligist wollte den kleinen Kroaten vom FC Barcelona unbedingt haben, ließ sich in den Verhandlungen mit den Katalanen sogar auf eine Rückkauf-Option ein und stattete den 20-Jährigen mit einem Vierjahresvertrag sowie Rafael van der Vaarts alter Nummer 23 aus. "Wir erwarten, dass er sich gut anpasst und unserem Spiel ein Stück Klasse geben kann, die er auf alle Fälle hat", sagte Club-Boss Dietmar Beiersdorfer. Das ist gerade einmal sechs Monate her. Beiersdorfer ist beim HSV Geschichte und Halilovic wohl demnächst auch. Nach übereinstimmenden Medienberichten steht das einst so hochgelobte Talent vor dem Abflug nach Cran Canaria - die Verhandlungen mit UD Las Palmas sind weit gediehen.

Mit einer Null aus dem Dilemma?

Im Gespräch ist ein Leihgeschäft bis zum Saisonende, wofür der HSV eine Million Euro kassieren würde. Im Sommer könnte der spanische Erstligist den Linksfuß dann für vier Millionen Euro fest verpflichten. Damit würden die Hanseaten das Missverständnis Halilovic zumindest ohne Verlust beenden können.

In der Rückschau bitter für Labbadia

"Ich bin zwar ein junger Spieler, aber auf dieses Level vorbereitet. Ich kann dem Team helfen", hatte der Mittelfeldakteur nach seiner Ankunft in Hamburg gesagt. Den Beweis blieb der jüngste Nationalspieler in der Geschichte Kroatiens jedoch schuldig. Die Bilanz des Fünf-Millionen-Einkaufs liest sich mit sechs Bundesligaeinsätzen (fünf Ein- sowie eine Auswechslung) und einem DFB-Pokalspiel (eingewechselt, aber immerhin mit dem Siegtreffer) bezeichnend.

Ex-Trainer Bruno Labbadia war schnell klar, dass das "Juwel" Halilovic körperlich und taktisch noch kein Mann für die Bundesliga ist. In der Rückschau bitter, denn die Nicht-Berücksichtigung des jungen Kroaten kostete Labbadia bei den Club-Bossen Kredit. Als Markus Gisdol dasselbe Urteil fällte, stellte sich die Vereinsführung hinter ihren Übungsleiter und suchte nach einer Lösung für das Dilemma. Die scheint nun gefunden - auf den Kanaren.

