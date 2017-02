Stand: 15.02.2017 12:16 Uhr

Hamburg und HSV bewerben sich für EM 2024

Bekommt Deutschland den Zuschlag für die Fußball-EM 2024, würden Spiele aller Voraussicht nach auch in Hamburg stattfinden. Die Hansestadt und der HSV haben sich am Mittwoch mit dem Volksparkstadion offiziell als Austragungsort beworben. "Wenn es ein neues Sommermärchen gibt, wollen wir dabei sein", unterstrich Bürgermeister Olaf Scholz. Bei eben jenem "Sommermärchen" vor elf Jahren, als Deutschland bei der Heim-WM das ganze Land in schwarz, rot und gold tauchte, wurden in Hamburg fünf Partien ausgetragen. Scholz sagte weiter: "Hamburg ist eine sportbegeisterte Stadt, die sich als internationale Stadt versteht, die auch im Sport europa- und weltweit wahrgenommen werden will."

Türkei und Skandinavien als Konkurrenten?

Einziger Konkurrent des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) ist bisher die Türkei. Die Türkische Fußballföderation gab die Bewerbung ebenfalls am Mittwoch bekannt und hat laut Sportminister Akif Cagatay Kilic die Unterstützung von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan. Es gilt allerdings auch noch als möglich, dass Schweden, Dänemark, Finnland und Norwegen eine Gemeinschaftskandidatur abgeben. Die EM-Vergabe durch das Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union (UEFA) erfolgt im September 2018.

Spiele auch in Hannover und Bremen möglich

An diesem Freitag endet die sogenannte "unverbindliche Interessensbekundung" möglicher Standorte beim DFB. Der Verband hat festgelegt, dass die Stadien eine Sitzplatzkapazität von mindestens 30.000 Zuschauern haben müssen. Somit kommen im Norden noch das Weserstadion und die WM-Arena in Hannover infrage. Die niedersächsische Landeshauptstadt hatte sich 2006 gegenüber Bremen "durchgesetzt". Die übrigen Standorte im Norden (z.B. Braunschweig und St. Pauli) sind zu klein. Der DFB hat seine Entscheidung, welche Arenen Teil der Bewerbung bei der UEFA werden, für den 15. September angekündigt.

"Unsere Entscheidung war schnell getroffen"

Fest steht bereits, dass der DFB das Kontinentalturnier im Fall einer erfolgreichen Bewerbung in zehn Stadien durchführen würde. Für HSV-Boss Heribert Bruchhagen besteht kein Zweifel daran, dass Hamburg dazugehören müsse: "Hamburg ist ein optimaler Austragungsort für eine solche Sportgroßveranstaltung und das Turnier bedeutet eine riesige Chance für die Stadt und das Areal rund um das Volksparkstadion. Unsere Entscheidung war schnell getroffen, den DFB bei der Bewerbung zu unterstützen und unser Interesse zu bekunden, Spiele der UEFA EURO 2024 auszurichten."

