Stand: 02.05.2017 17:51 Uhr

HSV schmeißt Djourou aus dem Kader

Nach zwei blamablen Niederlagen in Folge gegen Darmstadt und Augsburg greifen die Verantwortlichen beim abstiegsgefährdeten Fußball-Bundesligisten Hamburger SV zu harten Maßnahmen. Nabil Bahoui, Ashton Götz und Johan Djourou gehören ab sofort nicht mehr zum Kader der Hanseaten. Das teilte der Tabellen-16. am Dienstag mit. "Wir haben noch drei Spiele, in denen wir alles selbst richten können. Wir müssen in dieser entscheidenden Phase alles unserer Mission unterordnen. Deshalb haben wir entschieden, unsere Kräfte noch einmal zu bündeln", erklärte Sportchef Jens Todt. Zudem möchte der Club vor dem Heimspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 (Sonntag, 15.30 Uhr/im NDR Livecenter) ein Kurztrainingslager beziehen.

Djourou-Rauswurf mit Vorgeschichte

Weitere Informationen Gisdol-Kritik bleibt für Djourou ohne Folgen Der HSV verzichtet auf Sanktionen gegen Verteidiger Johan Djourou, der Coach Markus Gisdol öffentlich kritisiert hatte. Die Sache sei "erledigt", teilte Sportchef Jens Todt am Montagabend mit. mehr

Während Bahoui und Götz ohnehin kaum berücksichtigt wurden, ist Djourous Degradierung schon bemerkenswert. Der Schweizer war als Kapitän und Abwehrchef in die Saison gestartet, hatte unter Trainer Markus Gisdol zuletzt aber einen ganz schweren Stand. Bereits im November nach der 2:5-Pleite gegen Borussia Dortmund und schwachen Leistungen hatte Gisdol Djourou als Kapitän abgesetzt und den Japaner Gotoku Sakai zu dessen Nachfolger ernannt. Der Schweizer sorgte danach durch ein Interview in der "Aargauer Zeitung", in dem er Gisdol kritisierte, für Aufsehen. Die Vereinsbosse sahen nach einer Entschuldigung des Schweizer Nationalspielers aber von Sanktionen ab.

"Ich habe immer alles für den HSV gegeben"

Sportlich spielte der Verteidiger kaum noch eine Rolle bei Gisdol. Zuletzt über 90 Minuten ran durfte Djourou beim 0:8 in München Ende Februar. Danach fiel der Abwehrmann durch zwei kurzfristige Absagen auf, als Gisdol auf ihn zurückgreifen wollte. Dem Ex-Kapitän wurde in Fan-Kreisen Lustlosigkeit vorgeworfen, was Djourou nicht auf sich sitzen lassen wollte. "Ich habe immer alles für den HSV gegeben und mich mit dem Club den schwersten Situationen gestellt. Ich bin selbst mit dem Pfeifferschen Drüsenfieber mehrfach aufgelaufen", hatte der 30-Jährige gesagt.

Gute Erfahrungen mit Kurztrainingslagern

Bei der jüngsten 0:4-Pleite in Augsburg gehörte der Schweizer, dessen Vertrag in Hamburg im Sommer ausläuft, dem Kader nicht mehr an. Und er wird auch nicht dabei sein, wenn sich das Team außerhalb Hamburgs auf das wichtige Heimspiel gegen Mainz vorbereitet. Die Hansestadt hinter sich lassen hat für den HSV zuletzt immer gut funktioniert. 2015 hatte Gisdols Vorgänger Bruno Labbadia vor dem Ende der regulären Saison und der Relegation gegen den Karlsruher SC gleich zweimal Quartier in Malente bezogen. Im November 2016, als Gisdol bereits im Amt war, ging es nach Barsinghausen - der HSV holte immerhin ein 2:2 gegen Werder Bremen.

Löw: "Der HSV wird es schaffen" 27.04.2017 16:00 Uhr Bundestrainer Joachim Löw verfolgt den Hamburger SV in der Fußball-Bundesliga genau. Er ist sich sicher, dass der Traditionsclub den Klassenerhalt schaffen wird.







4,75 bei 12 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 02.05.2017 | 17:25 Uhr