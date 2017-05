Stand: 22.05.2017 13:45 Uhr

Adler verlässt den HSV

René Adler wird den Fußball-Bundesligisten Hamburger SV nach fünf Jahren verlassen. Das gab der Torwart am Montag auf seiner Facebook-Seite bekannt. "Ich habe den HSV-Verantwortlichen eben mitgeteilt, dass ich meinen Vertrag über den 30. Juni hinaus nicht verlängern werde", schrieb der 32-Jährige. Die Hamburger, die sich am Sonnabend in einem Herzschlagfinale gegen Wolfsburg gerade noch der Relegation entgangen waren, wollten den ehemaligen Nationalkeeper eigentlich halten, allerdings zu deutlich reduzierten Bezügen.

"Ich habe keinen Plan B"

"Das ist allein meine Entscheidung. Ich habe keinen Plan B, es fanden noch keine Gespräche mit anderen Vereinen statt. Wohin es mich nach der Sommerpause zieht, weiß ich noch nicht", schrieb Adler, der 2012 aus Leverkusen zum Bundesliga-Dino gewechselt war und 129 Pflichtspiele für die Hanseaten bestritt. "Ich gehe nicht im Groll, aber mit viel Wehmut. Hamburg ist meine Heimat geworden und wird es auch nach meiner sportlichen Karriere sein."

Todt: "Wir respektieren Renés Wunsch"

"Wir respektieren Renés Wunsch, sich sportlich zu verändern. Er war über fünf Jahre hinweg eines der prägenden Gesichter des HSV. Wir danken ihm für seine Leistungen im HSV-Trikot und wünschen ihm für die neuen Ziele alles Gute", sagte HSV-Sportchef Jens Todt.

Mathenia die neue Nummer eins?

Trainer Markus Gisdol hatte am Sonntagabend im NDR Sportclub Veränderungen in seinem Kader angekündigt: "Wir müssen kluge Entscheidungen treffen, wir brauchen eine hungrige Mannschaft." Die Clubführung wolle "gezielte Veränderungen" vornehmen. Christian Mathenia hatte den im Saisonfinale verletzten Adler gut vertreten und wird künftig wohl die Nummer eins im HSV-Tor sein.

Gisdol: "Gezielte Änderungen herbeiführen" Sportclub - 21.05.2017 22:35 Uhr HSV-Trainer Markus Gisdol im Sportclub über den finalen Krimi gegen Wolfsburg, die Party nach der Rettung und Veränderungen zur neuen Saison.







