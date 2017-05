Stand: 09.05.2017 15:53 Uhr

Saison-Aus für Adler - HSV-Zeit vorbei?

René Adler hatte noch ein Fünkchen Resthoffnung, doch der ist nun auch erloschen. Der Stammtorwart des abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten Hamburger SV wird in dieser Saison nicht auf den Platz zurückkehren. Wie eine ärztliche Untersuchung am Dienstag ergab, ist die Anfang April gebrochene Rippe des Schlussmanns noch nicht vollständig zusammengewachsen und lässt eine Teilnahme am Mannschaftstraining derzeit nicht zu. Gut möglich, dass die Zeit des Routiniers in Hamburg nach fünf Jahren vorbei ist. Adlers Vertrag läuft aus.

"Bitter, dass ich in dieser wichtigen Phase nicht helfen kann"

"Es ist nie ein schönes Gefühl, verletzungsbedingt zuschauen zu müssen. Besonders bitter ist nun jedoch die Gewissheit, dass ich den Jungs in dieser wichtigen Phase der Saison nicht mehr helfen kann", sagte der 32-Jährige. "Wenn ich irgendwie könnte, würde ich den Heilungsprozess beschleunigen. Aber ich muss mich auf das Urteil der Ärzte verlassen." Der Heilungsprozess verlaufe positiv, doch bis die gebrochene Rippe vollständig zusammengewachsen sei, werde es noch einige Wochen dauern, teilte der HSV mit.

Gespräche liegen auf Eis

Es wäre sehr bitter, aber durchaus möglich, dass nach fünf Jahren Adlers letzte Aktion im HSV-Trikot eine erfolglose Rettungsaktion gegen Pierre-Emerick Aubameyang gewesen ist. Der BVB-Torjäger schoss beim 3:0-Sieg seiner Mannschaft Anfang April in der dritten Minute der Nachspielzeit den dritten Treffer und rasselte dabei mit Adler zusammen, wobei sich der HSV-Torwart den Rippenbruch zuzog. Zuletzt lagen die Gespräche über eine Vertragsverlängerung zwischen dem Schlussmann und dem Bundesliga-Dino auf Eis.

Halbierung der Bezüge?

Der HSV könnte sich durchaus eine Weiterbeschäftigung des Routiniers vorstellen, allerdings zu deutlich reduzierten Bezügen. Laut übereinstimmenden Medienberichten verdient der verletzungsanfällige Adler in Hamburg rund 2,7 Millionen Euro pro Jahr. Nach Informationen des "kicker" würden die Club-Verantwortlichen dem 32-Jährigen nur rund die Hälfte für einen neuen Vertrag bezahlen wollen. Eine Entscheidung sollte erst fallen, wenn die Ligazugehörigkeit geklärt ist. Und das kann nach den jüngsten Ergebnissen der Hamburger noch dauern. Das Relegationsrückspiel ist für den 29. Mai angesetzt. Adler wird bis dahin keine Werbung mehr in eigener Sache machen können.

