Kühne mischt sich wieder ein und droht dem HSV

Kaum hat der Hamburger SV sportlich wieder in die Spur gefunden (3:1-Sieg gegen den VfB Stuttgart) , wird es hinter den Kulissen wieder turbulent. Investor Klaus-Michael Kühne hat sich in den Wahlkampf um den Aufsichtsrat des Fußball-Bundesligisten eingeschaltet und mit einem Rückzug als Geldgeber gedroht, wenn das Gremium auf der Hauptversammlung am 18. Dezember nicht in seinem Sinne besetzt werde. Bereits Ende September hatte der 80-Jährige erklärt, sein Engagement zurückzufahren.

Kühne droht, den Geldhahn zuzudrehen

Kommentar: Ohne Kühne geht es nicht

Beim Hamburger SV hat Trainer Markus Gisdol seine Fehler rechtzeitig korrigiert. Nach dem Erfolg gegen Stuttgart wird er bleiben. Gut so, kommentiert NDR 90,3 Sportredakteurin Britta Kehrhahn.







"Ich erkläre hiermit, dass ich der HSV Fußball AG zukünftig nur dann eine finanzielle Unterstützung gewähren werde, wenn sie über den von mir befürworteten, unabhängigen und kompetenten Aufsichtsrat verfügt und es diesem gelingt, Persönlichkeiten für die Führung der HSV Fußball AG zu gewinnen, die über große Managementqualität und -erfahrung verfügen", schrieb Kühne am Dienstag in einer Presseerklärung. Als wichtigster Aktionär neben dem HSV e.V. (75,1 Prozent) soll Kühne seinen Anteil an der AG laut "Bild" mittlerweile auf 20 Prozent erhöht haben. Aufgrund seiner Stellung und seines Engagements will er auf einen Vertreter im Rat nicht verzichten.

Knackpunkt Gernandt-Rückzug

Der Logistik-Unternehmer attestierte der Vereinsführung um Vorstandschef Heribert Bruchhagen und Sportchef Jens Todt zwar, in der vergangenen Saison im Abstiegskampf erfolgreich gewesen zu sein. Sie habe die Mannschaft aber nicht verbessert, das Thema Abstieg sei "wieder akut", klagte Kühne. Der Milliardär monierte, dass der Aufsichtsrat diesmal nicht aus unabhängigen Persönlichkeiten mit Führungs- und Wirtschaftskompetenz bestehen könnte, sondern aus "größtenteils vereinsabhängigen Personen, die einseitig von Vereinspräsident Jens Meier nach Anhörung eines Beirats bestimmt werden sollen." Aus diesem Grund habe sich sein Vertrauter Gernandt entschlossen, "einem solchen Aufsichtsrat nicht mehr anzugehören".

Kühne fordert "HSVPlus2"-Initiative

Meier, der als Präsident des e.V. automatisch einen Sitz im sechsköpfigen Aufsichtsrat hat, ist befugt, den neuen Aufsichtsrat gemeinsam mit einem dreiköpfigen Beirat zu besetzen. Kühne fordert nun, dass "der voraussichtliche Wahlvorschlag des Vereinspräsidenten nicht zum Zuge kommt", sondern stattdessen eine "'HSVPlus2'-Initiative gestartet wird, die es ermöglicht, dass auch zukünftig ein unabhängiger Aufsichtsrat bestimmt wird".

Bleibt die Frage, ob es beim finanziell schwer angeschlagenen HSV ohne die Gelder von Kühne, der die Hanseaten mit seinen Millionen schon mehrfach vor dem Kollaps gerettet hat, weiter gehen kann. Der HSV mit seinen Rekordverbindlichkeiten von 105,1 Millionen Euro und einem Defizit im vergangenen Geschäftsjahr von 13,4 Millionen Euro kann es sich eigentlich nicht leisten, auf das Geld Kühnes zu verzichten. Der Milliardär beziffert sein bisheriges Engagement auf rund 60 Millionen Euro.

