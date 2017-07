Stand: 06.07.2017 12:09 Uhr

HSV: Volles Haus - Wer muss raus?

Der Hamburger SV steht erneut vor einer schwierigen Saison, glaubt zumindest Vorstandschef Heribert Bruchhagen. "Ich denke, dass es zehn Vereine geben wird, die darum kämpfen werden, dass sie nicht auf Platz 18, 17 oder Platz 16 landen werden. Der HSV gehört dazu", betonte Bruchhagen zuletzt mehrmals. Deshalb liegt es nun an Trainer Markus Gisdol, die Mannschaft bestmöglich auf den Bundesliga-Saisonstart gegen Augsburg (19./20. August) vorzubereiten. Am Donnerstag kam das Team zum obligatorischen Laktattest zusammen. Komplett war die Mannschaft aber noch nicht, da beispielsweise die U21-Europameister Julian Pollersbeck und Gideon Jung noch Urlaub haben. Mehr als 30 Profis stehen derzeit beim HSV unter Vertrag - und das sind nach den Vorstellung Bruchhagens und Gisdols zu viele.

Kühne finanziert Neuzugänge

"Um die 26 Spieler" beträgt laut Bruchhagen die optimale Kadergröße. Dass der HSV auf sein Team auf diese Zahl reduzieren kann, dürfte problematisch werden, ebenso die von Bruchhagen avisierte Reduzierung des Gehaltsetats. Vier Neuzugänge André Hahn (Borussia Mönchengladbach), Pollersbeck (1. FC Kaiserslautern), Kyriakos Papadopoulos (Bayer Leverkusen/war zuvor ausgeliehen) und Bjarne Thoelke (Karlsruher SC) haben die Hamburger dank einer erneuten Millionen-Spritze von Investor Klaus-Michael Kühne geholt, zwei weitere Defensivspieler sollen kommen.

"Trainingsgruppe 2" auch in Hamburg?

Um die angepeilte Kadergröße zu erreichen, müssen also auch nach dem Weggang von Michael Gregoritsch noch mindestens ein halbes Dutzend Spieler abgegeben werden. Vor allem Großverdiener wie Pierre-Michel Lasogga und Aron Hunt würden die Hamburger wohl gerne verkaufen, Angebote gibt es allerdings nicht. Der einzige zurzeit umworbene Profi ist Nicolai Müller, den der VfL Wolfsburg gerne verpflichten würde. Seinen besten Offensivspieler der vergangenen Saison möchten Gisdol und Sportchef Jens Todt allerdings nicht abgeben. Wird Gisol also zu einer ähnlichen Maßnahme greifen, wie vor zwei Jahren in Hoffenheim, als er die fast schon legendäre "Trainingsgruppe 2" erfand, in der sich allerhand aussortierte Großverdiener (unter anderem Tim Wiese) wiederfanden? Unwahrscheinlich ist dies nicht, schon am Ende der abgelaufenen Saison hatte der HSV-Coach unter anderem den inzwischen abgewanderten Ex-Kapitän Johan Djourou vom Training der Bundesliga-Mannschaft ausgeschlossen.

