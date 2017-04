HSV: Abstiegskampf wird zur Kopfsache

Stand: 23.04.2017 13:12 Uhr

Es war eigentlich am Sonnabend alles angerichtet: Mit einem Heimsieg gegen den designierten Absteiger Darmstadt 98 wollte sich der Hamburger SV in der Bundesliga vorentscheidend von den Abstiegsrängen absetzen. Doch nach der 1:2-Niederlage gegen die Hessen gab es erstmals seit Wochen wieder Pfiffe im Volksparkstadion, die Profis schlichen konsterniert in die Katakomben. Vier Spieltage vor dem Saison-Finale herrscht Land unter an der Elbe. Sein Team habe "überhastet und ungeduldig" agiert in diesem "Muss-Spiel", in dem ein "Muss-Sieg" erwartet worden war, sagte HSV-Coach Markus Gisdol: "Wir hatten Schwierigkeiten, mit der Situation klarzukommen und waren vom Kopf her wie gelähmt." Das macht die Situation noch alarmierender. Denn wenn der Abstiegskampf eines ist, dann eine Sache des Kopfes.

Knieschmerzen - große Sorgen um Mathenia

Das gilt vor allem für die ausstehenden Partien, in denen es fast ausnahmslos gegen die direkten Keller-Nachbarn geht: Schon am kommenden Sonntag beim Tabellen-16. FC Augsburg dürfte sich zeigen, ob die schockartige Pleite einen Knacks hinterlassen hat. "In Augsburg geht es jetzt um alles", sagte Lewis Holtby. Sollten die Hamburger dort verlieren, hätten sie wieder Platz 16 inne, der sie schon 2014 und 2015 zum Nachsitzen gezwungen hatte. Bitter für den HSV, dass die komplette Flügelzange ausfällt: Denn neben dem länger verletzten Nicolai Müller fehlt auch Filip Kostic gelbgesperrt. Ein Fragezeichen gibt es zudem um Keeper Christian Mathenia, der nach einem Zusammenprall mit Dennis Diekmeier über starke Knieschmerzen klagte. Eine Kernspintomographie am Montag soll Aufklärung bringen. Sollte Mathenia ausfallen, wird es im HSV-Tor prekär, denn Stammkeeper René Adler (Rippenverletzung) kann ebenfalls nicht spielen.

Gisdol will "viele Gespräche" führen

Nach der Partie in Augsburg gastiert der Tabellen-13. Mainz in Hamburg. Die Rheinhessen sind nach dem 2:2 beim FC Bayern (wo der HSV 0:8 unterlag) im Aufwind. Dann geht es nach Gelsenkirchen zu Schalke 04, ehe am letzten Spieltag der Saison gegen den VfL Wolfsburg möglicherweise ein Abstiegsendspiel ansteht. "Es geht bis zum letzten Spieltag, da bin ich ganz sicher", sagte Gisdol, der mit seinen Profis nun "viele Gespräche" führen will. Denn der Coach hat auch erkannt: "Es ist der Kopf, nichts anderes." Man sei nach wie vor in der Situation, "in der wir alles in der eigenen Hand haben". Das sieht auch Holtby so: "Ich werde jetzt nicht auf uns drauf hauen, aber auch nichts schönreden", sagte der Mittelfeldspieler, der sich die erste Heimniederlage nach über fünf Monaten auch nicht richtig erklären konnte: "Je näher das Finale kommt, desto brisanter wird es. Wir bleiben jetzt ruhig. Alles andere bringt uns doch gar nichts."

