Stand: 22.03.2017 15:24 Uhr

HSV-Coach Gisdol verlängert bis 2019

Der Hamburger SV hat den am Saisonende auslaufenden Vertrag mit seinem Trainer Markus Gisdol bis zum 30. Juni 2019 verlängert. Das gab der Verein am Mittwoch bekannt. Der Kontrakt gilt sowohl für die Bundesliga als auch für die Zweite Liga. Überraschend kommt die Entscheidung nicht. Der Club und sein Trainer hatten in den vergangenen Wochen mehrmals betont, dass sie die Zusammenarbeit fortsetzen wollen. Gisdol hatte am 25. September letzten Jahres den Trainerposten von Bruno Labbadia übernommen. Seitdem holte er mit den Hanseaten 25 Punkte aus 15 Spielen. "Ich freue mich, dass der Verein auf mich zugekommen ist, auf Stabilität und Kontinuität setzen möchte und dass wir unsere Zusammenarbeit nun auch über diese Saison hinaus fortsetzen werden", erklärte der 47 Jahre alte Gisdol. Die Co-Trainer Frank Fröhling und Frank Kaspari, Torwarttrainer Stefan Wächter sowie Athletiktrainer Daniel Müssig verlängerten ihre Verträge ebenfalls um zwei Jahre.

Ein Zeichen für Kontinuität

"Wir sind fest entschlossen, den eingeschlagenen Weg in den nächsten Jahren gemeinsam fortzusetzen", erklärte Sportchef Jens Todt. "Ich wünsche mir für den HSV Ruhe und Kontinuität und freue mich daher sehr über die Vertragsverlängerung von Markus Gisdol und seinem Team", sagte HSV-Vorstandschef Heribert Bruchhagen.

HSV-Coach Gisdol: Ein Schwabe im hohen Norden







































Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 22.03.2017 | 16:25 Uhr