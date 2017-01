Stand: 09.01.2017 12:46 Uhr

Hamburger SV: Kühne setzt auf Gisdol

Investor Klaus-Michael Kühne will den Fußball-Bundesligisten Hamburger SV weiter unterstützen und baut dabei auf Coach Markus Gisdol: "Der Trainer hat seine Vorstellungen, was er machen kann. Ich hoffe, dass das Management ihn lässt. Dann werde ich auch weiter zur Verfügung stehen", sagte Kühne am Montag beim Neujahrsempfang des "Hamburger Abendblatts". Er habe "großes Vertrauen" in Gisdol, den er bereits persönlich kennengelernt habe, so der 79-Jährige. Der Vertrag des HSV-Trainers läuft zum Saisonende aus, Gespräche über eine mögliche Verlängerung will der neue Sportchef Jens Todt erst nach Ende der Winter-Transferperiode führen. "Unser gemeinsamer Fahrplan sieht vor, dass wir uns im Januar um den Kader kümmern, das hat in den kommenden Wochen Priorität", sagte Todt dem "kicker".

Todt: "Bin eher ein Mann der leisen Töne" NDR Info - 09.01.2017 14:30 Uhr Autor/in: Nickelsen, Mats Der neue Sportchef des Hamburger SV erlebt in seinen ersten Tagen einen Club "ohne Angst". Die positive Entwicklung will er mit Ruhe vorantreiben.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Kühne: "Alle müssen an einem Strang ziehen"

Weitere Informationen mit Video Bruchhagen: "HSV in einer prekären Situation" Heribert Bruchhagen hat die HSV-Fans auf einen langen Abstiegskampf eingeschworen. Finanzvorstand Frank Wettstein enthüllte interessante Details zum 38-Millionen-Deal mit Klaus-Michael Kühne. mehr

Kühne hatte dem HSV im vergangenen Sommer 38 Millionen Euro für die Kaderplanung zur Verfügung gestellt. Positive Effekte habe es "bisher leider nicht sehr" gegeben, monierte der Logistik-Unternehmer. Der HSV spielt als Tabellen-16. gegen den Abstieg. Mögliche neue Finanzspritzen könnte es schon jetzt geben. Allerdings müsse Kühne dafür grundsätzlich ein Konzept erkennen und es müssten "alle an einem Strang ziehen". In dieser Saison hofft der HSV-Gönner noch auf Platz zehn in der Endabrechnung.

Eine Rückzahlung des Darlehens fordert Kühne nur im sportlichen Erfolgsfall. Vereinbart wurde laut HSV-Finanzvorstand Frank Wettstein, dass eine Rückerstattung nur erfolge, wenn der HSV in den nächsten sechs Jahren dreimal den Europacup erreicht.

HSV: Vom Spitzenclub zum Kellerkind









































































Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 09.01.2017 | 19:30 Uhr