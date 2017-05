Stand: 13.05.2017 15:18 Uhr

Aufstieg adé - Osnabrück verliert in Zwickau

Am vorletzten Spieltag der Dritten Liga hat der VfL Osnabrück auch rechnerisch alle Chancen auf einen Zweitliga-Aufstieg eingebüßt. Die Mannschaft von Joe Enochs unterlag beim FSV Zwickau am Ende etwas unglücklich mit 0:1 (0:1) und kann keinen der ersten drei Tabellenränge mehr erreichen. Allerdings waren die Aussichten der Niedersachsen mit vier Punkten Rückstand auf Platz drei vor der Partie ohnehin nur noch sehr gering gewesen. Auch ein Sieg hätte wegen der anderen Resultate daran nichts geändert. Nach einer wenig berauschenden ersten Halbzeit und dem Rückstand, legte der VfL zu, kam zu Chancen und hätte einen Punkt mitnehmen können. Doch Kwasi Okyere Wriedt vergab eine große Ausgleichschance, als er einen Strafstoß verschoss.

Koch trifft per Kopf für Zwickau

37.Spieltag, 13.05.2017 13:30 Uhr

FSV Zwickau

FSV Zwickau 1:0



VfL Osnabrück Tore: 1:0 R. Koch (28.)

FSV Zwickau: Brinkies - Schröter, Frick, Acquistapace, Lange - P. Göbel, R. Koch, Könnecke (90. Wolf), Miatke (88. Genausch) - R. König, Nietfeld (79. Öztürk)

VfL Osnabrück: Gersbeck - Falkenberg, Appiah, Willers, Dercho - Hohnstedt (69. Menga), Arslan, Syhre (85. Klaas), Renneke (58. Sangare) - Wriedt, S. Tigges

Zuschauer: 7322



Enochs war gezwungen, seine Startelf gegenüber der 1:2-Pleite gegen Fortuna Köln auf vier Positionen zu ändern: Für den gelbgesperrten Konstantin Engel rückte Kim Falkenberg in die Vierer-Abwehrkette. Davor ersetzte Anthony Syhre den erkrankten Christian Groß, Nazim Sangaré kam für Michael Hohnstedt und den verletzten Marc Heider vertrat als zweite Spitze Youngster Steffen Tigges. Die Hausherren waren hochmotiviert, für sie ging es um Rang vier und die damit verbundene Qualifikation für den DFB-Pokal. Nach zunächst wenig zwingenden Angriffsbemühungen setzte FSV-Stürmer Ronny König einen Kopfball neben das Tor (22.). Drei Minuten später musste VfL-Schlussmann Marius Gersbeck einen Patzer von Syhre ausbügeln, der als letzter Mann ausgerutscht war. Zwickaus Mike Könnecke konnte ihn aber nicht überwinden. Wenig später gingen die Sachsen aber doch in Führung: Könnecke konnte ungehindert von rechts flanken und Robert Koch vollendete per Kopf zum 1:0 (27.) - die verdiente Führung.

VfL nach dem Wechsel besser

Vom VfL kam wenig Gegenwehr gegen agile Hausherren. VfL-Stürmer Kwasi Okyere Wriedt hatte nach einem Zuspiel von Alexander Dercho eine Schusschance (39.). Doch insgesamt fehlte der Osnabrücker Offensive ohne Heider die Durchschlagskraft. Die Pausenführung für Zwickau ging somit in Ordnung. Nach dem Wechsel kam der VfL besser ins Spiel, hatte mehr Ballbesitz und zeigte, dass er etwas Zählbares aus Sachsen mitnehmen wollte. Wriedt hatte aus kurzer Distanz die beste Osnabrücker Chance als er von Tigges bedient wurde (56.). Doch FSV-Keeper Johannes Brinkies reagierte glänzend und parierte den Schuss. Enochs brachte Nazim Sangaré (57.) und Addy Menga (68.). Die Gäste erhöhten den Druck und hatten eine Riesenchance zum Ausgleich, als Dercho im Strafraum zu Fall kam (80.).

Wriedt vergibt Elfmeter

Wriedt schoss den fälligen Strafstoß scharf ins linke untere Eck, doch Brinkies hatte das geahnt, und hielt (81.). Doch der VfL hatte noch weitere Großchancen: Marcel Appiah köpfte eine Flanke über den Kasten, der eingewechselte Youngster Sebastian Klaas hatte eine gute Schusschance, ebenso wie Menga (alle 90.). Am Ende hätten die Osnabrücker ein Remis verdient gehabt, doch es blieb beim 0:1. Das Ende aller Aufstiegsträume in einer Saison, in der für den VfL mehr drin gewesen wäre. Doch durch zahlreiche Verletzungen wurde das Team von Enochs immer wieder zurückgeworfen und bleibt ein weiteres Jahr in der Dritten Liga.

