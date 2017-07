Stand: 19.07.2017 21:27 Uhr

Alle Achtung: Kiel schlägt HSV 5:3 von Johannes Freytag, NDR.de

Zweitliga-Aufsteiger Holstein Kiel hat auch das achte Testspiel der Saisonvorbereitung nicht verloren. Die Schleswig-Holsteiner setzten sich am Mittwochabend in Neumünster vor 6.000 Zuschauern mit 5:3 (1:2) gegen den Bundesligisten Hamburger SV durch. Marvin Ducksch, Steven Lewerenz, Dominik Schmidt, Utku Sen und Noah Awuku trafen für die "Störche", auf Hamburger Seite waren Aaron Hunt, Filip Kostic und Pierre-Michel Lasogga erfolgreich. Die Kieler treffen am 23. Juli in ihrem letzten Testspiel auf Weiche Flensburg 08, ehe am 30. Juli der SV Sandhausen zum Zweitligastart ins Holstein-Stadion kommt. Die Hamburger verabschieden sich erst einmal ins Trainingslager nach Österreich. Die Niederlage dürfe man "nicht zu hoch hängen", erklärte HSV-Stürmer André Hahn nach der Partie im NDR Interview: "Kiel steht voll im Saft, die fangen in zehn Tagen an. Wir sind erst am Anfang der Vorbereitung."

Duell auf Augenhöhe

Die Partie begann munter mit drei Toren in den ersten zwölf Minuten. Nachdem zunächst Manuel Janzer nur den Pfosten getroffen hatte (6.), ging der HSV durch einen Foulelfmeter in Führung. KSV-Keeper Kenneth Kronholm hatte Luca Waldschmidt im Strafraum gelegt, Hunt verwandelte trocken zum 1:0 für den Bundesligisten (7.). Wenig später legte Rafael Czichos unvermittelt im eigenen Strafraum quer, Kronholms versuchter Befreiungsschlag landete bei Kostic und der HSV-Profi schob zum 2:0 ins leere Tor ein (10.). Doch Kiel blieb dran: Ducksch wurde im Strafraum umgestoßen, trat anschließend selbst zum Elfmeter an und es stand nur noch 1:2 (12.). Auch danach blieb es eine ansehnliche Partie mit zahlreichen guten Gelegenheiten auf beiden Seiten. Der Zweitliga-Aufsteiger aus Schleswig-Holstein lieferte dem Bundesliga-Dino ein Duell auf Augenhöhe.

HSV wechselt komplett durch, Kiel dreht die Partie

Auf Hamburger Seite brachte Trainer Markus Gisdol zum zweiten Durchgang acht neue Spieler, unter anderem feierte U21-Europameister Julian Pollersbeck sein Debüt im HSV-Trikot. Nach einer Stunde wechselte Gisdol erneut zweimal, Dennis Diekmeier verblieb zu dem Zeitpunkt als einziger HSV-Profi aus der Anfangsformation auf dem Platz. Das Niveau der Partie hatte im Vergleich zu den ersten 45 Minuten deutlich nachgelassen. Vor allem beim HSV konnte von Spielfluss keine Rede mehr sein. Gegen die unsortierten Hamburger entwickelten die "Störche" nun Biss und drehten die Partie. Erst traf Lewerenz nach einer Flanke von rechts volley zum 2:2 ( 69.), dann überraschte Schmidt HSV-Keeper Pollersbeck mit einem Distanzschuss aus knapp 60 Metern (79.). Der Traum vom Kieler Sieg gegen den HSV schien fünf Minuten später nach Lasoggas Treffer geplatzt zu sein, doch kurz vor dem Abpfiff erzielte Utku Sen das 4:3 für den Zweitligisten (88.). Youngster Noah Awuku erhöhte sogar noch auf 5:3 (90.). Nach dem 0:0 gegen Champions-League-Starter Schachtar Donezk und dem 2:0 gegen Odense haben die Kieler damit erneut gegen einen höherklassigen Gegner eine sehr gute Figur abgegeben.

