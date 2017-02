Stand: 08.02.2017 16:51 Uhr

Leipzig für HSV-Keeper Adler kein Allerlei

Spiele gegen RB Leipzig sind für viele traditionelle Fußball-Clubs in Deutschland und vor allem für ihre Anhänger eine sensible Angelegenheit - die jüngsten Ausschreitungen in Dortmund waren unrühmlicher Höhepunkt der kritischen "Auseinandersetzung" mit dem von einem österreichischen Brausemilliardär großzügig unterstützten Aufsteiger. Auch HSV-Torwart René Adler reist voller Emotionen zur Bundesligapartie am Sonnabend (15.30 Uhr, im NDR Livecenter) bei den Sachsen - allerdings aus einem ganz persönlichen Grund: Der 32-Jährige ist in Leipzig geboren.

Erstes Pflichtspiel in der Geburtsstadt

"Ich hatte lange nicht gedacht, dass ich mal in meiner Karriere ein Pflichtspiel oder gar ein Bundesligaspiel in meiner Heimatstadt bestreiten werde", erklärte der HSV-Torwart, der im Alter von 15 Jahren Leipzig verließ und ins Nachwuchsleistungszentrum von Bayer Leverkusen wechselte. Als 22-Jähriger debütierte er in der Bundesliga und wurde später sogar Nationalspieler. Seit 2012 ist er beim HSV. "Als Spieler eines der traditionsreichsten deutschen Fußballvereine" sehe er es natürlich kritisch, wenn ein Club nur aus Marketing-Gründen unterstützt werde, sagte Adler. Gleichwohl müsse man auch honorieren, dass in Leipzig "bei allem Geld, was da fließt, gute Arbeit" geleistet werde.

Todt: "Lehnen jede Form von RB-Bashing ab"

HSV-Sportchef Jens Todt rief zu einem friedlichen Umgang mit Aufsteiger RB Leipzig auf. "Wir lehnen jede Form von RB-Bashing ab, sind gegen Gewalt, und ich finde es wirklich abstoßend, was kürzlich passiert ist", sagte Todt. Vorstandschef Heribert Bruchhagen mahnte verbale Zurückhaltung von Club-Verantwortlichen vor brisanten Duellen an: "Vor Spielen wie Hamburg - Bremen oder Dortmund - Schalke waren ein paar Scharmützel immer normal. Sollten sich einige schlichtere Gemüter dadurch zu solchen Aktionen wie in Dortmund aufgerufen fühlen, müssen alle noch behutsamer in der Wortwahl sein."

Adlers Ziel in Leipzig: Drei Punkte

Sein persönlicher Werdegang sei ein Beispiel dafür, warum das Projekt RB auch seine guten Seiten habe, erklärte Adler: "Ich musste als 15-Jähriger aus Leipzig weggehen, um meinen Traum vom Profifußball zu erfüllen. Die Kids von heute können das nun dort." Mit einem ganz einfachen Traum fährt Adler am Sonnabend in die Sachsen-Metropole: "Ich komme nach Hause mit dem klaren Ziel, die drei Punkte mit nach Hamburg zu nehmen."

