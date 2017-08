Stand: 30.08.2017 14:35 Uhr

96: Kind stellt Übernahmeantrag bei der DFL

Martin Kind treibt die Übernahme von Fußball-Bundesligist Hannover 96 weiter voran. Der Unternehmer und Vereinspräsident bestätigte am Mittwoch, dass er bei der Deutschen Fußball Liga (DFL) einen Antrag auf die Mehrheitsübernahme gestellt habe. "Alle Hausaufgaben sind gemacht", sagte der 73-Jährige. Wann genau der Antrag bei der DFL eingegangen, ist verriet Kind nicht. Er rechne jedoch bis Ende des Jahres mit einer Entscheidung durch den Ligaverband.

Sonderregelung greift schon in Leverkusen und Wolfsburg

Sollte der Antrag Erfolg haben - wovon auszugehen ist - kann Kind endgültig den Bundesligisten übernehmen. Der Unternehmer kämpft seit Jahren gegen die 50+1-Regelung. Die in den Statuten der DFL verankerte Regelung soll verhindern, dass Investoren die Mehrheit an den als Kapitalgesellschaften organisierten Clubs erlangen. Ausnahmen gibt es aber - wie im Falle von Bayer Leverkusen oder dem VfL Wolfsburg - wenn ein Geldgeber "seit mehr als 20 Jahren den Fußballsport des Vereins ununterbrochen und erheblich gefördert hat". Kind ist seit 1997 bei den Niedersachsen aktiv und beruft sich deshalb auf diese Regelung. Den Weg frei zur Übernahme hatte Ende Juli der Aufsichtsrat von Hannover 96 gemacht. Er hatte damals beschlossen, die entscheidenden Anteile am Verein an Kind abzutreten.

Massive Kritik an Übernahmeplänen

Kinds Machtübernahme ist in Hannover allerdings umstritten. Aktive Fans protestieren seit Wochen gegen die Aufhebung der 50+1-Regel. In den ersten Pflichtspielen der Saison gab es teilweise einen Stimmungsboykott. Die Opposition um die Interessensgemeinschaft Pro Verein 1896 scheiterte zuletzt mit juristischen Schritten gegen die Mehrheits-Übernahme der Profigesellschaft durch Kind.

