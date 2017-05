Stand: 22.05.2017 21:40 Uhr

40.000 feiern Hannovers Aufstiegshelden

Am Montag um 18.26 war es in Hannover soweit: Die Fans zählten "91, 92, 93, 94, 95, 96" - und endlich durften sie ihre Aufstiegshelden auf dem Rathaus-Balkon sehen. Rund 40.000 Anhänger der "Roten" haben auf dem Trammplatz jene Mannschaft gefeiert, die am Sonntag in Sandhausen die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga geschafft hatte. In schwarzen Trikots mit der Aufschrift "...diese Feier ist alternativlos" tanzten die 96-Profis auf dem Balkon, ließen Sektkorken knallen, verteilten Bierduschen und heizten die Stimmung an.

Hannover 96 im Partyrausch Hallo Niedersachsen - 22.05.2017 19:30 Uhr Hannover 96 hat den Sprung zurück in die Bundesliga geschafft. Zehntausende Fans feierten ihre Fußballhelden.







5 bei 3 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Sané als Einpeitscher

Allen voran Salif Sané, der mit seinem ersten "Gesang" gleich klarstellte, was neben dem Aufstieg das wichtigste Ereignis der Saison gewesen war: "Derbysieger, Derbysieger" grölte der Senegalese und Zehntausende Kehlen stimmten ein. Auch Martin Harnik ließ es sich nicht nehmen, die aus 96-Sicht richtigen Prioritäten zu setzen: "Wir sind alle Derbysieger, aber es gibt nur einen Derbyhelden", schrie der Stürmer ins Mikrofon und intonierte eine "Niclas Füllkrug"-Hymne. Anschließend durfte Trainer André Breitenreiter, der fast auf den Tag genau vor 25 Jahren an selber Stelle als Spieler Hannovers Pokalsieg feierte, ans Mikrofon: "Hallo Hannover" und "Ich bin unheimlich stolz", krächzte der Coach und stimmte dann ebenfalls den "Derbysieger, Derbysieger"-Gesang an. Auf einer Bühne unterhalb des Balkons wurde weiter gefeiert: Gemeinsam mit der Band "Fury in the Slaughterhouse" sangen die 96-Profis "I won't forget these days".

Harnik: "Mannschaft hat einen Riesencharakter"

Zuvor hatte sich das Team ins Goldene Buch der Stadt eingetragen. "Darauf haben wir das ganz Jahr hingearbeitet, mit den Fans zu feiern", sagte Torjäger Harnik. "Am Ende haben wir's gewuppt. Die Mannschaft hat einen Riesencharakter, alle waren integriert. Das trägt uns in die neue Saison." Präsident Martin Kind meinte: "Es war Pflicht für Hannover, zurück in die Erste Liga zu kommen. Sandhausen brauche ich nicht noch einmal."

Dienstag geht es nach Mallorca und Ibiza

Videos 01:18 min Per Doppeldeckerbus zur Party Per Doppeldeckerbus erreichten die Aufstiegshelden von Hannover 96 die große Sause auf dem Trammplatz in Hannover. "Klar sind wir bereit für die Party", sagte Martin Harnik. Video (01:18 min)

Am späten Sonntagabend war die Aufstiegsmannschaft von rund 100 Fans am Flughafen Hannover-Langenhagen empfangen worden. "Unsere Stimmen sind schon etwas mitgenommen, aber das ist völlig klar, heute gibt's Vollgas", hatte Breitenreiter dem NDR Sportclub gesagt. Auch Harnik, in Sandhausen gelbgesperrt zum Zuschauen verdammt, betonte: "Wir feiern jetzt mit der Mannschaft und den Vereinsmitarbeitern und lassen es richtig krachen." Präsident Kind hatte sich hingegen früh zurückgezogen: "Für mich ging die Feier nicht lange, ich muss ja früh ins Bett, um 7.15 Uhr im Büro zu sein. Ich habe mich sehr gefreut. Aber das war der Tag der Mannschaft, von Trainer Breitenreiter und Manager Heldt." Das Team fliegt nach den Feierlichkeiten in Hannover am Dienstag erst nach Mallorca und dann weiter nach Ibiza.

96 aufgestiegen - Hannover feiert



































Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 22.05.2017 | 19:30 Uhr