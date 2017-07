Stand: 13.07.2017 16:08 Uhr

96-Boss Kind vor neuem Streit mit den Fans

An die Heimspiele des Frühjahrs 2015 denken sie beim Fußball-Bundesligisten Hannover 96 nicht gerne zurück. Damals hatte eine große Fangemeinde, die Ultras, zu einem Stimmungsboykott aufgerufen - aus Zorn über den als zu autoritär empfundenen Führungsstil von Präsident Martin Kind. Die Folge des Konflikts zwischen dem Vereinsboss, der seit langem für eine Abschaffung der 50+1-Regelung plädiert, und den Fans, die eine komplette Machtübernahme des Vereins durch Kind befürchten, war ein erheblicher Stimmungseinbruch bei den Heimspielen. Viele Ultras blieben den Auftritten des Profiteams fern. Sie besuchten lieber die Partien der U23 in der viertklassigen Regionalliga. Die gedämpfte Atmosphäre in der heimischen Arena führte zu Verdruss auf allen Seiten. Ein solches Szenario könnte sich beim Bundesliga-Aufsteiger nun wiederholen, denn der schwelende Zwist zwischen Kind und Fans ist wieder aufgeflammt.

Anträge auf 96-Mitgliedschaft abgelehnt

Hintergrund des neuen Höhepunktes in der Dauerfehde sind durch den Club abgelehnte Anträge von 96-Fans auf Mitgliedschaft. Die Fangemeinschaft "IG Rote Kurve" hatte diese beim letzten Spiel der vergangenen Saison in Sandhausen gesammelt. "Wir bestätigen, dass wir im Interesse des Vereins Hannover 96 die Entscheidung getroffen haben, 119 Mitgliedsanträge abzulehnen", hatte Kind in der Vorwoche gesagt. Die Fan-Interessengemeinschaft "Pro Verein 1896" wirft dem Club vor, "weitaus mehr Anträge" abgelehnt zu haben.

Im Verein wächst die Opposition gegen Kinds Plan, noch in diesem Jahr die Mehrheit bei der entscheidenden Gesellschaft des Clubs zu übernehmen. Wenn ein Investor sich 20 Jahre lang in einem Verein wirtschaftlich engagiert, ist dies nach den Richtlinien der Deutschen Fußball Liga (DFL) möglich. Dafür bedarf es dann einer Mehrheit in der Mitgliederversammlung. Kind erreicht die Marke von 20 Jahren im September. In diesem Zusammenhang dürften auch die abgelehnten Mitgliedsanträge stehen. Offensichtlich soll die Opposition nicht noch größer werden. "Pro Verein 1896" kritisiert, dass Hannover 96 dadurch "Mitgliedsbeiträge von jährlich ca. 11.500 Euro" entgingen.

Stimmungsboykott "nicht komplett ausgeschlossen"

Am Mittwoch verstrich ein Ultimatum des gewählten Fanbeirates des Clubs an Kind, sich zu dem Vorgang zu äußern. Offiziell gab es kein Statement. Über die Einstellung der Unterstützung des Profi-Teams wurde innerhalb der Fan-Szene bereits gesprochen, beschlossen wurde dieser aber noch nicht. "Ein Stimmungsboykott ist immer ein sehr drastisches Druckmittel. Wir wollen andere Mittel und Wege finden", sagte nun ein Sprecher von "Pro Verein 1896". Aus dem Fanbeirat hieß es allerdings zum selben Thema auch: "Komplett ausgeschlossen ist das nicht." Bis zum Saisonstart wollen die Dachverbände mit den Fans nun über das weitere Vorgehen beraten. Kind scheint von den Androhungen der Fans nicht allzu beeindruckt zu sein. "Das ziehen wird jetzt durch", sagte der 73-Jährige nun zum wiederholten Mal. "Wir haben eine Prioritätenliste, die arbeiten wir ab." Auf ein Entgegenkommen im Dialog mit den Fans lässt das kaum schließen.

