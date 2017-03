Stand: 11.03.2017 15:53 Uhr

0:2 - Bitterer Nachmittag für Hansa Rostock von Bettina Lenner, NDR.de

Stark gespielt, aber verloren: Drittligist FC Hansa Rostock hat am Sonnabend einen ganz bitteren Nachmittag bei den Sportfreunden Lotte erlebt. Die Mannschaft von Trainer Christian Brand dominierte die Partie über weite Strecken, stand am Ende aber mit leeren Händen da. 0:2 (0:1) lautete das Resultat aus Sicht der Gäste, die zudem ab der 56. Minute nach der Gelb-Roten Karte gegen Michael Gardawski ohne ihren Kapitän auskommen mussten. "Du musst einfach die Tore machen, sonst kannst Du kein Fußballspiel gewinnen", analysierte Brand im Anschluss ebenso schlicht wie richtig.

Verheißungsvoller Beginn

Würde Lotte im Vorfeld des Pokalspiels gegen Dortmund am kommenden Dienstag Schwächen zeigen? Zumindest nicht auf den ersten Blick, denn Trainer Ismail Atalan schickte seine beste Elf auf den arg ramponierten Rasen (Brand: "Modderwiese"). Der FC Hansa verbuchte dennoch ein klares Chancenplus. Der starke Winter-Zugang Tim Väyrynen machte den Auftakt, als er nach einem Ballverlust der Hausherren in Richtung Tor marschierte, letztlich aber verzog (6.). Drei Minuten später kam Marcus Hoffmann in aussichtsreicher Position zum Kopfball, doch Keeper Benedikt Fernandez parierte - ebenso wie kurz darauf gegen Tommy Grupe (11.). Ein verheißungsvoller, wenn auch torloser Beginn für die Mecklenburger, der Lust auf mehr machte.

Lotte nutzt erste Chance

26.Spieltag, 11.03.2017 14:00 Uhr

SF Lotte

SF Lotte 2:0



Hansa Rostock Tore: 1:0 Heyer (18.) 2:0 Freiberger (56.)

SF Lotte: Fernandez - Langlitz (59. P. Steinhart), Rahn, Nauber, Neidhart - Dej, Pires-Rodrigues (77. Marcel Kaffenberger), Heyer - J. Lindner, Saliou Sané (84. Tankulic), Freiberger

Hansa Rostock: Schuhen - Gardawski, Nadeau, Marc. Hoffmann, Holthaus - Andrist, Grupe (46. Ahlschwede), Erdmann, Quiring - Bischoff (46. Wannenwetsch), Väyrynen (70. Benyamina)

Zuschauer: 3448



Weitere Daten zum Spiel

Lotte kam kaum einmal aus der eigenen Hälfte heraus, startete erst nach 18 Minuten den ersten ernsthaften Angriff - und nutzte die einzige echte Chance in den ersten 45 Minuten zur Führung. Jaroslaw Lindner legte perfekt für Moritz Heyer auf, der den Ball nur noch einschieben musste. Ein Treffer wie aus dem Nichts und ein Schock für die Gäste, die der Begegnung dennoch weiter ihren Stempel aufdrückten. Doch weder Väyrynen (26.) noch Hoffmann (35.) konnten den Ball im gegnerischen Tor unterbringen. Die Hausherren hätten da allerdings schon längst in Unterzahl sein müssen. Doch der Bundesliga-erfahrene Schiedsrichter Patrick Ittrich (Hamburg) hatte eine Tätlichkeit von Matthias Rahn (23.) gegen Amaury Bischoff nicht gesehen.

Für Hansa kommt es knüppeldick

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Hansa am Drücker, doch es kam knüppeldick für die Mecklenburger: In der 56. Minute verbuchten die Sportfreunde ihre zweite Möglichkeit des Spiels - und ihren zweiten Treffer. Nach einer kurz ausgeführten Ecke flog der Ball scharf vor das Tor, Gäste-Torwart Marcel Schuhen konnte zunächst noch parieren, doch der Nachschuss von Kevin Freiberger, den der eingewechselte Maximilian Ahlschwede einfach hatte vorbeilaufen lassen, saß. Noch nicht das Ende der schlechten Nachrichten aus Sicht der Rostocker: Kurz nach dem Gegentreffer sah Gardawski zunächst "Gelb" für ein taktisches Foulspiel und schließlich wegen wohl nicht allzu warmer Worte in Richtung Referee die Ampelkarte. Zwei Böller im Hansa-Fanblock (60.) setzten dem Negativlauf die Krone auf. Die Begegnung kippte, der Schwung war dahin. In Unterzahl lief bei den Gästen kaum mehr etwas zusammen.

