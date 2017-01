Stand: 23.01.2017 07:00 Uhr

Löwenstedt greift nach dem Stern

Er ist der bedeutendste Preis, den ein Breitensportverein in Deutschland gewinnen kann: der "Große Stern des Sports" in Gold. Heute verleiht Bundespräsident Joachim Gauck die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung in Berlin. 16 Vereine - für jedes Bundesland ein Landessieger - sind nominiert und hoffen auf die begehrte Trophäe. Aus Schleswig-Holstein möchte der SV Blau-Weiß Löwenstedt gewinnen.

Projekt: Löwenstedter begeistern für Sport Schleswig-Holstein Magazin - 22.01.2017 19:30 Uhr Mit seinem "Vierdörfer-Projekt" kämpft der SV Blau-Weiß Löwenstedt erfolgreich gegen sinkende Mitgliederzahlen. Gibt es dafür den Sieg beim Bundeswettbewerb "Sterne des Sports"?







4,33 bei 3 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

"Vierdörferprojekt" schweißt zusammen

1964 in Löwenstedt (Kreis Nordfriesland) gegründet, trainieren in dem Club Mitglieder aus vier Gemeinden: Haselund, Sollwitt, Norstedt und natürlich Löwenstedt. Mit dem Zusammenschluss wollten die Sportler den sinkenden Mitgliederzahlen entgegenwirken.

Durch eine Bürgerbefragung erfuhr der Verein, worauf die Menschen Lust haben. Das Programm wurde entsprechend erweitert - mit Erfolg. Mittlerweile trainieren 600 Menschen in dem Verein - zum Beispiel Boule oder die Trendsportart Smovey. Die Jury des Landespreises lobte das "Vierdörferprojekt". Mit solchen Initiativen werde sichergestellt, dass Sport im ländlichen Raum nicht seine Bedeutung verliert.

Weitere Informationen "Sterne des Sports" strahlen auch im Norden Inline-Skating und Integration, Beachvolleyball und Bildung: Kanzlerin Merkel hat die "Sterne des Sports" an sozial engagierte Vereine vergeben. Vier Preise gingen an Nord-Clubs. (26.01.2016) mehr

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 21.01.2017 | 19:30 Uhr