Stand: 18.01.2017 13:52 Uhr

Bunte Frühlingsboten in Töpfen

Viele können den Frühling kaum erwarten. Zum Glück können wir ihn uns dank vorgezogener, bunter Frühlingsblüher ins Haus holen. Gärtnereien bieten schon jetzt blühende Narzissen, Krokusse und Perlhyazinthen an, sie können die Wartezeit verkürzen.

Mit Blumen den Frühling ins Haus holen



















Tipps zu Kauf und Standort

Bei der Auswahl der Pflanzen darauf achten, dass möglichst wenige Blüten geöffnet und viele Knospen vorhanden sind. Am schönsten wirken die Zwiebelblüher, wenn die Farbzusammenstellung harmonisch ist. Wenn beim Kauf noch keine Blüten zu sehen sind, bieten die Etiketten meist einen Hinweis auf die Farbe. Zwiebelblumen in Töpfen blühen etwa 7 bis 14 Tage lang. Außerdem gilt: Je kühler der Standort, desto langsamer entwickeln sich die Pflanzen und desto langlebiger sind sie. Idealerweise sollte die Zimmertemperatur 20 Grad nicht übersteigen. Frost dürfen sie auf keinen Fall abbekommen, das überleben die zarten Frühlingspflanzen nicht. Ein heller Standort ist ideal.

Die richtige Pflege

Grundsätzlich gilt: Die Pflanzen sollten nicht mit Wasser ertränkt werden. Damit sich beispielsweise die Primel in der Wohnung wohlfühlt und trotz trockener Heizungsluft lange blüht, stellt man sie in einen großen Übertopf, der mit Tonkügelchen bis fast zur Hälfte gefüllt ist. So ist die Primel sicher vor Staunässe und profitiert gleichzeitig von der Luftfeuchtigkeit. In diesem Klima hält sie sich dann so lange, bis sie schließlich nach dem Frost in den Garten gesetzt werden kann.

Wer aus den verschiedenen Pflanzen ein eigenes Arrangement zusammenstellen möchte, sollte darauf achten, die Zwiebeln von Traubenhyazinthen, Narzissen und Krokussen nicht voneinander zu trennen. Tulpen lassen sich ohne Probleme auch einzeln umpflanzen. Sie benötigen übrigens keinen Dünger, da die Zwiebeln die notwendige Pflanzennahrung enthalten.

Nach der Blüte sammeln die Zwiebeln Kraft

Wenn die Pflanzen verblüht sind, benötigen sie so lange weiter Pflege, bis die Blätter gelb werden und sich in die Zwiebel zurückziehen. Nun vertragen sie auch Dünger, denn sie sammeln Kraft fürs nächste Jahr. Nach dem letzten Frost können die Zwiebeln dann in den Garten gepflanzt werden. Viele blühen dann im kommenden Jahr erneut.

Selbst gemachter Schneeglöckchengarten

Draußen in der Natur kündigt das Schneeglöckchen als Erstes den Frühling an. Wer so lange nicht mehr warten will, kann aus vorgetriebenen Exemplaren einen frühlingshaften Hingucker für die Fensterbank gestalten. Dafür einfach eine Gruppe von Schneeglöckchen in eine Glasschale stellen, Vogelsand darum herum streuen, Steine, Muscheln oder andere Deko-Elemente einfügen. Den Sand stets leicht feucht halten. Bei etwa 18 Grad hält diese Dekoration bis zu vier Wochen lang.

