Stand: 20.03.2017 00:01 Uhr

Gesucht: Der schönste Kleingarten

Blütezeit für Kleingärtner! Gesucht werden vier Kandidatinnen und Kandidaten aus vier Bundesländern (Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg), die in der neuen Reihe "HAUEN STECHEN HARKEN - der schönste Kleingarten des Nordens" im NDR Fernsehen mit ihren Kleingärten gegeneinander antreten.

In vier Kategorien zum Titel

Ihre vier Gärten werden jeweils zum Austragungsort für den ersten Kleingarten-Wettbewerb des NDR, und die vier Gartenbesitzer zum Gastgeber der jeweiligen Folge. An diesem Tag steht der gastgebende Gärtner auf dem Prüfstand und kämpft um seine Punkte. Bewertet wird dabei in vier Kategorien: Inwieweit ist der Garten ein Hingucker? Wie sieht die Laube aus? Verdient die Gärtnerarbeit ein Öko-Siegel? Und geht die Gartenliebe auch durch den Magen? Denn am Schluss muss sich der Gastgeber als Koch beweisen und eine Mahlzeit aus der eigenen Ernte zaubern. Natürlich werden die Teilnehmer bei ihrer Präsentation und Punktevergabe fachkundig begleitet. NDR Gartenprofi Peter Rasch verrät als kompetenter Zaungast Tipps und Tricks rund um das Gärtnern. NDR Moderator und Spielleiter Philipp Jeß bewahrt zu jeder Zeit Neutralität und gute Laune. Dem Sieger nach Punkten winkt der begehrte Titel: "Schönster Kleingarten des Nordens 2017".

Also: Bewerben, was das Grünzeug hält! Damit Ihre Gartenarbeit ganz besondere Früchte des Erfolges trägt. Nutzen Sie bitte das unten stehende Formular. Bewerbungsschluss ist der 24. April 2017!

