Stand: 27.10.2017 11:10 Uhr

Beete im Herbst umgraben: Ist das nötig? von Ralf Walter

Früher gehörte das Umgraben der Beete zu den typischen Gartenarbeiten im Herbst. Es hieß, der Garten müsse im Winter "schwarz" sein. In den allermeisten Gärten ist das Umgraben der Beete aber überhaupt nicht nötig. Inzwischen hat sich bei den meisten die Erkenntnis durchgesetzt, dass nur schwere, lehmige Gartenböden tatsächlich umgegraben werden sollten. Die dicken Bodenklumpen werden dann durch starken Frost gesprengt. Diese sogenannte Frostgare macht den Boden schön feinkrümelig.

Umgraben bringt den Mikrokosmos durcheinander

Der Boden, auf dem über die Jahre unterschiedliche Pflanzen - Blumen oder Gemüse - wuchsen, hat eine nach unten gewachsene Struktur. In jeder Bodenschicht tummeln sich bestimmte Kleinstlebewesen und bilden einen Mikrokosmos aus. In einem Quadratmeter gesunden Gartenboden leben Billionen Bakterien, Milliarden Strahlenpilze, Millionen Einzeller und etwa 200 Regenwürmer. Alles hat genau seinen Platz. Beim Umgraben bringt man diese fruchtbare Ordnung durcheinander und richtet mehr Schaden an, als dem Garten etwas Gutes zu tun.

Laub und vertrocknete Stauden bieten Tieren Lebensraum

Auch beim "Aufräumen" im Garten hat sich die Meinung bei den Experten mit den Jahren gewandelt. Es muss nicht alles kurz und klein geschnitten werden. Verblühtes kann ruhig stehen bleiben, Laub wird auf den Beeten liegen gelassenund Stauden, die erst im Frühjahr geschnitten werden müssen, bleiben im Winter unberührt. Dann haben viele Vögel, Kleinst- und Bodenlebewesen Nahrung oder auch einen Unterschlupf in der kalten Jahreszeit.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Gartentipps | 28.10.2017 | 06:50 Uhr