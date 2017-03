Stand: 03.03.2017 11:52 Uhr

Zwillinge - gleich und doch anders

Die gleiche Nase, Augenfarbe und ein identisches Lachen - auf den ersten Blick haben eineiige Zwillinge sehr viele Gemeinsamkeiten. Es gibt sogar welche, die nach der Geburt getrennt wurden, völlig unterschiedlich aufwuchsen und sich doch fast gleich entwickelt haben. Außerdem besitzen eineiige Zwillinge zwar identische Erbanlagen, können aber dennoch individuelle Persönlichkeiten entwickeln. Gibt es wirklich eine besondere Verbindung zwischen Zwillingen? Und wie entstehen sie eigentlich?

Eineiige Zwillinge haben identisches Erbgut

Eineiige Zwillinge haben immer das gleiche Geschlecht und sind in ihren Erbanlagen völlig identisch. Sie entstehen, wenn sich eine einzige befruchtete Eizelle in einem sehr frühen Stadium so teilt, dass zwei Zellkerne mit gleichem Erbmaterial entstehen. In den meisten Fällen erfolgt die Teilung in den ersten acht Entwicklungstagen. Die Embryonen wandern dann getrennt zur Gebärmutter und nisten sich dort jeweils in einer eigenen Fruchthöhle ein. Manche Zwillinge entstehen aber erst, wenn sich die befruchtete Eizelle zwischen dem achten und zehnten Tag bereits in der Gebärmutter eingenistet hat. Sie entwickeln sich dann in einer gemeinsamen Fruchtblase mit einer Plazenta. Diese Schwangerschaften müssen besonders überwacht werden, weil das Risiko besteht, dass ein Embryo unterversorgt wird. Teilt sich die Eizelle erst nach dem zwölften Entwicklungstag, entstehen Siamesische Zwillinge. Schwangerschaften mit eineiigen Zwillingen sind unabhängig von äußeren Einflüssen und treten weltweit gleich häufig auf. Jede 250. Geburt ist eine eineiige Zwillingsgeburt. Auch wenn das Erbgut gleich ist, haben eineiige Zwillinge unterschiedliche Fingerabdrücke und eindeutige Unterschiede an der Iris.

Zweieiige Zwillinge: So ähnlich wie andere Geschwister

Zweieiige Zwillinge können zwei Mädchen, zwei Jungen oder auch ein Mädchen und ein Junge sein. Sie entstehen, wenn zwei Eizellen gleichzeitig heranwachsen und von verschiedenen Samenzellen befruchtet werden. Zweieiige Zwillinge haben daher immer eine eigene Fruchthöhle und eine eigene Plazenta. Ihre Erbanlagen unterscheiden sich genauso wie die aller anderen Geschwister auch.

Die Zahl zweieiiger Zwillinge nimmt in den Industriestaaten stetig zu. Der Grund ist, dass sich kinderlose Paare immer häufiger Hormonbehandlungen und künstlichen Befruchtungen unterziehen. Bei einer Hormonbehandlung werden die Eierstöcke stimuliert, sodass mehrere Eizellen gleichzeitig heranreifen können. Bei der künstlichen Befruchtung, der sogenannten In-vitro-Fertilisation, werden mehrere Eizellen im Reagenzglas befruchtet und in die Gebärmutter der Frau eingesetzt - in der Hoffnung, dass zumindest ein Embryo sich einnistet und zu einem Kind heranwächst. Aber es können dadurch auch mehr Kinder entstehen, zweieiige Zwillinge eben. Zudem spielt das Alter der Mutter eine Rolle, weil mit höherem Alter das Follikelstimulierende Hormon FSH vermehrt ausgeschüttet wird.

Was beeinflusst stärker - Gene oder Umwelt?

Wissenschaftler interessieren sich schon lange dafür, was die Persönlichkeit eines Menschen stärker prägt - die Gene oder Umwelt und Erziehung. Zur Klärung dieser Frage setzen sie auf eine Laune der Natur - eineiige Zwillinge. Denn diese haben zwar identisches Erbgut, entwickeln sich aber dennoch zu individuellen Persönlichkeiten. Der Psychologe Thomas Bouchard suchte 1979 nach Zwillingen, die getrennt voneinander aufgewachsen waren. Sein berühmtestes Zwillingspaar waren die "Jim Twins": Nachdem sie im Babyalter getrennt worden waren, trafen sich Jim Lewis und Jim Springer erst mit 39 Jahren wieder. Das Verblüffende: Beide waren Kettenraucher und rauchten dieselbe Marke. Beide hatten zeitweise als Hilfssheriff gearbeitet und nannten ihren Hund "Toy". Beide waren zweimal verheiratet - erst mit einer Linda, dann mit einer Betty. Der eine hatte seinen Sohn James Alan genannt, der andere James Allan.

Auch ein Zwillingspärchen aus Deutschland weckte Bouchards Interesse und er lud es zu Studien nach Boston ein. Ulrike Reichenbach und Cornelia Holzbrecher wurden als Babys getrennt und zur Adoption freigegeben. Eine Schwester wuchs im Westen, die andere in der DDR auf. Als sie sich nach 26 Jahren wiederfanden, stellten sie fest, dass sie sich nicht nur sehr ähnlich sehen. Beide wurden mit 16 am Blinddarm operiert, ihre Handschriften gleichen einander, beide zeichnen gern.

Genetische Disposition für viele Krankheiten

Zwillingsstudien bestätigen immer mehr den Einfluss der Gene, etwa bei der Gewichtszunahme. So gaben Forscher Zwillingsbrüdern 100 Tage lang mehr Kalorien zu essen, als sie benötigen. Beide nahmen gleich viel zu, auch die Fettverteilung am Körper war sehr ähnlich. Offenbar ist es genetisch bedingt, wie viele Kalorien ein Mensch verbrennt und wie viele im Körper gespeichert sind. Sogar der Hang zu Zigaretten- und Alkoholkonsum, nach Adrenalin-Kicks und Abenteuer erscheinen in hohem Maß vorbestimmt. Bei verschiedenen Krankheiten wie ADHS, Bluthochdruck, Migräne und Rheuma geht man inzwischen ebenfalls von genetischen Faktoren aus. Allerdings leiden auch eineiige Zwillinge an unterschiedlichen Krankheiten und sterben zu unterschiedlichen Zeiten. Das liegt unter anderem daran, dass Umweltfaktoren, Stress oder traumatische Faktoren die Gene beeinflussen - man spricht dann von epigenetischen Veränderungen. Dabei gilt die Epigenetik als Bindeglied zwischen Umwelteinflüssen und Genen: Sie bestimmt mit, unter welchen Umständen welches Gen an- oder ausgeschaltet wird.

