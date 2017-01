Stand: 04.01.2017 18:17 Uhr

Warum stürmt es besonders im Herbst und Winter? von Simona Dürnberg

In der kalten Jahreszeit geht es wieder los: Stürme nehmen an Fahrt auf und brausen über das Land. Aktuell hält Tief "Axel" den Norden in Atem. Kurz zuvor fegte Sturmtief "Barbara" über Norddeutschland und richtete mit Böen von bis zu 100 Stundenkilometern viele Schäden an.

Hohe Temperaturenunterschiede sorgen für Sturm

Für die besonders vielen Stürme in den Wintermonaten sind die hohen Temperaturenunterschiede zwischen Nord- und Südeuropa verantwortlich. Zwar sind die Temperaturen auch im Sommer ungleich über Europa verteilt - doch ab Herbst, wenn sich die Luft aufgrund der sinkenden Sonneneinstrahlung vor allem im Norden abkühlt, nimmt der Temperaturenunterschied deutlich zu. Während im Süden noch Temperaturen von bis zu 20 Grad Celsius möglich sind, können im Norden schon Minusgrade herrschen. Diese Unterschiede wirken sich auf die sogenannte Polarfront aus - sie markiert den Übergangsbereich zwischen polarer Kaltluft und subtropischer Warmluft und erstreckt sich wellenförmig um die gesamte Nordhalbkugel.

Wie entsteht ein Sturm?

Die unterschiedlichen Temperaturen über Europa sorgen dafür, dass sich die Luftmassengrenze (Polarfront) auf der Nordhalbkugel verstärkt. Im Zuge dieser Intensivierung wandert sie ab Herbst Richtung Süden. Sind die Temperaturenunterschiede groß genug, bilden sich an der Polarfront Tiefdruckgebiete - neben den ungleich verteilten Temperaturen sind die zeitgleich auftretenden Luftdruckunterschiede entscheidend für die Entstehung eines Sturms. Wenn kalte und warme Luftmassen aufeinander treffen, schiebt sich die leichtere Warmluft über die schwerere, kalte Luftmasse. Je höher die Temperaturendifferenz ist, desto größer sind die Luftdruckunterschiede. Und je größer die Luftdruckunterschiede sind, desto stärker fallen die Winde aus. Herbststürme beginnen gewöhnlich ab Mitte Oktober, die stärksten Stürme sind aber die Winterstürme.

Wind, Sturm und Orkan - was sind die Unterschiede?

Die Kraft des Windes wird anhand der sogenannten Beaufortskala gemessen - ein weitverbreitetes System zur Beschreibung von Windgeschwindigkeiten. Die Skala teilt den Wind in 12 Stärken ein und ist nach dem Briten Sir Francis Beaufort benannt.

Ab einer Windgeschwindigkeit von 75 Stundenkilometern sprechen Meteorologen von einem Sturm. Startverbot für Verkehrsflugzeuge besteht schon bei "steifem Wind" - ab 55 Kilometer pro Stunde.

Windstärken Beaufort Bezeichnung Windgeschwindigkeit in km/h Auswirkungen 0 Windstille < 1 Rauch steigt senkrecht auf 1 leiser Zug 1 - 5 Fahnen bleiben unbewegt, Rauch treibt leicht ab 2 leichte Brise 6 - 11 Wind im Gesicht spürbar, Blätter und Windfahnen bewegen sich 3 schwache Brise 12 - 19 Wind bewegt dünne Zweige 4 mäßige Brise 20 - 28 Wind hebt Staub und loses Papier vom Boden auf 5 frische Brise 29 - 38 kleine Laubbäume beginnen zu schwanken 6 starker Wind 39 - 49 starke Äste schwanken, Regenschirme sind nur schwer zu halten 7 steifer Wind 50 - 61 fühlbare Schwierigkeiten beim Gehen gegen den Wind, ganze Bäume bewegen sich 8 stürmischer Wind 62 - 74 Zweige brechen von Bäumen ab, erhebliche Schwierigkeiten beim Gehen im Freien 9 Sturm 75 - 88 Äste brechen von Bäumen ab, kleinere Schäden an Häusern (herabfallende Dachziegel) 10 schwerer Sturm 89 - 102 Bäume können brechen, größere Schäden an Häusern möglich 11 orkanartiger Sturm 103 - 117 Wind entwurzelt Bäume 12 Orkan ab 118 schwere Verwüstungen möglich

Windrekord in Norddeutschland

Den "Windrekord" im Norden hält nach wie vor das Orkantief Kyrill. Mit bis zu 148 Stundenkilometern fegte der Orkan 2007 über Norddeutschlands Küsten hinweg. Laut Experten sollen extreme Wetterlagen in Zukunft zunehmen - eine Folge des Klimawandels.

