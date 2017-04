Auf seine Interpretation des Cellokonzerts von Schostakowitsch kann das Publikum im Ring A gespannt sein: "Ich liebe Schostakowitsch über alles", hatte der Cellist Leonard Elschenbroich einmal geäußert. Unter der Leitung von Markus Poschner hat die NDR Radiophilharmonie außerdem Bruckners 3. Sinfonie im Programm.

Dunkel getöntes Spätwerk

Nicht, dass es in Deutschland an guten Cellisten mangelte. Aber Leonard Elschenbroich ist unter ihnen noch einmal ein besonderer Fall: Debüt mit 24 an der Seite von Anne-Sophie Mutter, Träger des Leonard Bernstein Award und kurz darauf ins begehrte "New Artist"-Programm der BBC aufgenommen. Die New York Times zählt ihn zu den "rising stars" der europäischen Konzertszene, "herausragend" urteilte der Tagesspiegel über sein Spiel. Dabei gilt Elschenbroichs Liebe eindeutig dem dunkel getönten Cellorepertoire: Brahms, Rachmaninow, Schnittke - und, ganz besonders, Dmitri Schostakowitsch. Dessen 2. Cellokonzert op. 126 hat er sich für sein Debüt mit der NDR Radiophilharmonie ausgesucht: ein Stück zwischen Groteske und Innenschau, trotz großer Besetzung kammermusikalisch fragil, das Spätwerk des Komponisten einläutend.

Bruckners Wagner-Verehrung

Geleitet wird die Radiophilharmonie von Robert Trevino. Markus Poschner musste leider wegen einer Schulerverletzung absagen. In Hannover steht Anton Bruckners 3. Sinfonie auf dem Programm - jenes Werk, in dem sich die Wagner-Verehrung des Komponisten am deutlichsten niederschlägt.

Das Programm Dirigent: Robert Trevino

Solist: Leonard Elschenbroich, Violoncello



Dmitrij Schostakowitsch: Violoncellokonzert Nr. 2 g-Moll op. 126

Anton Bruckner: Sinfonie Nr. 3 d-Moll



In der Pause: Markus Poschner und Leonard Elschenbroich im Gespräch



Live aus dem Großen Sendesaal des NDR in Hannover

