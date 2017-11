Stars am Sonntag mit Christian Redl

Stars am Sonntag

Mit seinem kantigen Gesicht und dem finsteren Blick spielt Christian Redl meist die zwielichtigen Typen, vor denen man Angst haben muss. "Ich bin aber ein ganz Netter", sagt der 69-Jährige, "und ich hasse Gewalt. Aber ich hatte auch immer das Glück, dass mich keiner anmacht, wenn ich böse gucke." Bekannt wurde Christian Redl als Hammermörder in dem gleichnamigen preisgekrönten TV-Film. Er spielte in großen Kinoproduktionen wie "Der Untergang", "Krabat" und "Die Päpstin", und seit elf Jahren ist er der introvertierte Kommissar Thorsten Krüger in den ZDF-Spreewaldkrimis.

Im Gespräch mit NDR Redakteur Roger Lindhorst macht Christian Redl Lust auf den nächsten Spreewaldkrimi, spricht über seine erste Rolle als Sternchen in "Peterchens Mondfahrt" und verrät, warum er seine Frau Martina auch "meine Penelope" nennt.