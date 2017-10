Sendedatum: 25.10.2017 07:00 Uhr

Fühl's noch mal - Die wilden 70er

NDR 1 Niedersachsen erinnert bis Freitag (27. Oktober) an die 70er-Jahre und lässt das Jahrzehnt wieder aufleben. Unter dem Motto "Fühl's noch mal!" blicken wir auf diese spannende Zeit zurück und senden im Hörfunk von 8 bis 18 Uhr ausschließlich Musik aus dem Jahrzehnt und Beiträge über die Geschehnisse.

Die wilden 70er: Krause als "Columbo" NDR 1 Niedersachsen - 06.10.2017 08:00 Uhr Autor/in: Krause / Schantin / Millauer NDR 1 Niedersachsen Moderator Jens Krause erinnert sich gern an die 70er-Jahre zurück. Damals wurde auch die US-amerikanische Krimiserie "Columbo" produziert.







4,58 bei 12 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Die wilden und ereignisreichen 70er

Die 1970er-Jahre bringen viel Neues: Frauen gehen auf die Straße im Kampf um Gleichberechtigung und Selbstbestimmung. Bei Volkswagen rollt der letzte Käfer vom Band, gleichzeitig kommt der VW Golf neu auf den Markt. Die sexuelle Revolution geht weiter, wesentlich beeinflusst von den Hippies. Sie bezeichnen ihre Generation auch selbst als "Love Generation". Die Musik entwickelt sich in den 1970er-Jahren weiter. Es beginnt die große Disco-Ära. John Travoltas Hüftschwung aus dem Tanzfilm "Saturday Night Fever" geht um die Welt. Die 70er waren aber auch geprägt von vielen Krisen: Die Rote Armee Fraktion verbreitet in Deutschland jahrelang Schrecken und Terror. Wegen der Ölpreiskrise gibt es Anfang der 70er-Jahre in Deutschland autofreie Sonntage.

Das große Serien-Quiz: Machen Sie mit!

Video: Retro-Kamera zu gewinnen 00:39 Fühl's noch mal: Gewinnen Sie eine Kamera! Bis Freitag erinnert NDR 1 Niedersachsen an die wilden 70er-Jahre! Gehen Sie mit uns auf Zeitreise und gewinnen Sie eine Retro-Kamera! Michael Thürnau und Julia Vogt haben sie getestet. Video (00:39 min)

Bis Freitag suchen wir jeden Tag eine typische TV-Serie aus den 1970er-Jahren. Von 7 bis 15 Uhr bekommen die Hörer von NDR 1 Niedersachsen im Programm stündlich Tipps. Rätseln Sie mit! Einfach den Titel der gesuchten Serie auf den Anrufbeantworter sprechen: (0 8000) 60 70 80 (Der Anruf ist kostenlos). Unter allen Teilnehmern mit der richtigen Lösung verlosen wir täglich eine neue Sofortbild-Kamera im coolen Retro-Look - samt Filmvorrat und Tragetasche!

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 25.10.2017 | 07:00 Uhr