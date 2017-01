Stand: 08.01.2017 22:55 Uhr

HSV-Mitarbeiter Timo Kraus vermisst

Der Hamburger SV hat am späten Sonntagabend seinen Mitarbeiter Timo Kraus per Facebook und Twitter als vermisst gemeldet. Wie es auf der Facebookseite des Vereins heißt, verließ der Leiter der Merchandising-Abteilung am Sonnabend eine Feier im Lokal Block Bräu an den Landungsbrücken gegen 23.30 Uhr per Taxi Richtung Bahnhof. Seither sei er nicht mehr gesehen worden. Zuletzt sei sein Handy gegen 23.40 Uhr an den Landungsbrücken geortet worden.

Hinweise an Ehefrau

Der 44-Jährige wohnt den Angaben zufolge in Buchholz in der Nordheide. Es bestehe die Möglichkeit, dass er mit dem Zug in Richtung Bremen gefahren sei. Hinweise nehme seine Ehefrau Corinna Kraus per Facebook entgegen. Laut "Bild" hat sie bei der Davidwache auf St. Pauli bereits eine Vermisstenanzeige erstattet. Polizisten hätten bereits mit Streifenwagen und einem Polizeiboot am Hafen vergeblich nach ihm gesucht.