Zwei Menschen sterben bei Sturm im Norden

Sturmtief "Xavier" hat am Donnerstag im Norden zwei Todesopfer gefordert. Im Hamburger Stadtteil Horn kam eine Frau ums Leben, als ein Baum auf das Auto fiel, in dem sie saß. Eine weitere Fahrzeuginsassin sei schwer verletzt worden, teilte die Polizei mit. Mindestens zehn weitere Menschen seien in Hamburg verletzt worden. In Mecklenburg-Vorpommern wurde ein Lastwagenfahrer an der Bundesstraße 191 in Neu-Karstädt in seinem Fahrzeug von einem umstürzenden Baum erschlagen.

Chaos im Bahnverkehr

Der Sturm sorgte zudem im Zugverkehr im Norden für Chaos. Derzeit liegt der Bahnverkehr in Mecklenburg-Vorpommern komplett lahm. Zuvor hatte die Bahn zeitweise auch den Verkehr in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Hamburg eingestellt. Auch die Fernverkehrsstrecke Hamburg-Berlin war gesperrt. Ursache waren auf die Gleise oder in die Oberleitungen gewehte Bäume, die einen durchgehenden Bahnverkehr unmöglich machten, teilte die Bahn mit. Behinderungen gab es auch im Hamburger U-Bahnverkehr, die S-Bahn stellte den Verkehr zwischenzeitlich ein. Viele Feuerwehren im Norden sind wegen "Xavier" im Dauereinsatz.

Schwere Schäden durch Sturmtief "Xavier" NDR//Aktuell - 05.10.2017 16:00 Uhr Durch das Sturmtief "Xavier" wurden Bäume auf Gleise oder Oberleitungen geweht, die Deutsche Bahn hat den Zugverkehr im Norden eingestellt. Auch die S-Bahnen in Hamburg fahren nicht mehr.







Böen bis 113 Stundenkilometer

Unwetterwarnungen für den Norden wurden inzwischen aufgehoben. Zuvor hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) für ganz Niedersachsen, Hamburg und Teile von Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern vor orkanartigen Böen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 115 Kilometern pro Stunde (Windstärke 11), in exponierten Lagen an der Nordseeküste sogar bis 120 Kilometern pro Stunde gewarnt. Am Nachmittag teilte der DWD mit, das Gröbste sei nun vorbei. Zwischen 13 und 15 Uhr habe der Sturm am heftigsten gewütet. In Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern wurden nach Einschätzung der Meteorologen Böen in Windstärke 11, in Schleswig-Holstein mit Windstärke 10 erreicht. Die Spitzengeschwindigkeit von 113 Stundenkilometern wurde an der Messstation Ruthenstrom an der Elbe gemessen.

Sprunghaft ansteigende Winde

Kent Heinemann vom Institut für Wetter- und Klimakommunikation hatte zuvor vor einem sprunghaften Anstieg des Windes gewarnt. Das mache ihn so gefährlich. "Weil die Bäume noch viel Laub tragen, bietet sich dem Wind eine große Angriffsfläche."

"Xavier" richtet schwere Schäden an

























Zudem gab es teils heftigen Dauerregen. In Rendsburg fielen laut DWD in den vergangenen 24 Stunden 61 Liter Regen pro Quadratmeter. ab. Auch in Kiel kam viel Wasser vom Himmel. Dort seien es 52 Liter pro Quadratmeter gewesen, in der Hamburger City rund 20 Liter.

Sturmtief "Xavier": Fähren fallen aus Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Starkregen und schweren Sturmböen in Niedersachsen. Grund ist das Sturmtief "Xavier". Erste Fähren fallen aus.

Fährverkehr zu Nordseeinseln eingeschränkt

"Xavier" behindert auch den Fährverkehr zu den Nordseeinseln. Fünf Katamaran-Verbindungen nach Borkum wurden am Donnerstag abgesagt. Wegen erwarteter hoher Wasserstände wurden für den Freitag bereits mehrere Verbindungen nach Wangerooge abgesagt.

An den Flughäfen Bremen und Hannover fielen Flüge aus. Auch in Hamburg mussten Flugreisende Einschränkungen hinnehmen. Wegen des Sturms kam es zu vereinzelten Verspätungen bei den Flügen beziehungsweise bei der Abfertigung. Die Sperrung der S-Bahn behinderte die Anreise zum Airport.

Zahlreiche Feuerwehreinsätze

In Bremen wurde eine 65 Jahre alte Frau von einem großen Ast am Kopf getroffen und lebensgefährlich verletzt. Im Braunschweiger Hafen wurde ein Mensch von einem schweren herabstürzenden Gegenstand schwer verletzt. Andernorts stürzten Bäume auf Autos, zumeist blieb es bei dem Sturm bei Sachschäden in noch nicht abschätzbarer Höhe. Auf der Autobahn 31 kippte ein Lkw-Anhänger bei voller Fahrt um. Die Strecke wurde zwischen Bunde und Papenburg voll gesperrt. In Hannover meldete die Feuerwehr Notlagen wegen umgestürzter Bäume auf Straßen und abgerissener Dachverkleidungen, ein Ast durchschlug die Windschutzscheibe eines fahrenden Autos. In Werlte bei Osnabrück krachte ein Autofahrer in einen umgestürzten Baum. In Wilhelmshaven kippte ein riesiger Kohlelöschkran ins Hafenbecken. Im schleswig-holsteinischen Kreis Dithmarschen und der näheren Umgebung musste die Feuerwehr 700 Mal ausrücken, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Keller stünden unter Wasser, Bäume seien auf Straßen gefallen. Personen seien aber nicht zu Schaden gekommen.

Sturmtief "Xavier" wütet in Wilhelmshaven Am Hafen von Wilhelmshaven hat das Sturmtief "Xavier" einen Kohlelöschkran umgestürzt. Arbeiter wurden nicht verletzt. Im Stadtgebiet ist die Feuerwehr im Dauereinsatz.

In Mecklenburg-Vorpommern ließ "Xavier" vor allem in den Kreisen Ludwigslust-Parchim und Westmecklenburg sowie in Schwerin unzählige Bäume umknicken und fegte Ziegel von den Dächern. Die Hamburger Feuerwehr teilte mit, es habe mehr als 700 sturmbedingte Einsätze in nur zwei Stunden gegeben. Dutzende Notrufe liefen ein. Die Feuerwehr hatte zwischenzeitlich davor gewarnt, sich im Freien aufzuhalten.

Polare Kaltluft im Anmarsch

Das Tief "Xavier" zog am Nachmittag weiter in Richtung Polen. Nun gelangt Deutschland unter den Einfluss polarer Kaltluft. Der Rest der Woche gestaltet sich entsprechend wechselhaft und kühl. Der Wind spielt dann laut DWD aber keine große Rolle mehr. Ein goldener Oktober ist weiterhin nicht in Sicht.

