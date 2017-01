Stand: 15.01.2017 22:16 Uhr

Winterfreuden im Harz - aber viele Glätte-Unfälle

Nach dem wechselhaften Winterwetter der vergangenen Tage ist eine Beruhigung in Norddeutschland in Sicht. Von Westen her setzt sich Hoch "Britta" durch. Am Montag sind im südöstlichen Vorpommern sowie in Richtung Harz noch einzelne Schneeschauer möglich, im Tagesverlauf gibt es aber Aufheiterungen. In den übrigen Regionen wird es freundlich mit viel Sonnenschein und meist niederschlagsfrei. Im gesamten Norden kann es durch die Minusgrade und vereinzelte Niederschläge aber weiter glatt auf den Straßen sein. Infos zur aktuellen Verkehrslage im Norden finden Sie hier.

Winterlust und Winterfrust Hallo Niedersachsen - 15.01.2017 19:30 Uhr Während Albert Neumann bei Glätte ab drei Uhr morgens mit dem Streuwagen unterwegs ist, versuchen andere, das Beste aus dem Winterwetter zu machen - von Wellness bis Sport.







Der Schnee im Harz soll in der kommenden Woche noch erhalten bleiben. "Wir haben ein bisschen Winter - mal sehen, wie lang", sagte Meteorologe Christoph Hartmann vom Deutschen Wetterdienst. Im Harz waren am Wochenende viele Wintersportler unterwegs. Rund 80 Zentimeter Schnee liegen inzwischen in Torfhaus und Braunlage. Derzeit sind 40 von 52 Pisten geöffnet, 25 von 35 Rodelbahnen präpariert und 380 Kilometer Loipen gespurt. Für Wanderer stehen derzeit 186 Kilometer Winterwanderwege zur Verfügung.

Zahlreiche Unfälle am Wochenende

Schneefall und Blitzeis hatten am Wochenende erneut in Teilen Norddeutschlands für glatte Straßen gesorgt. Vor allem in Niedersachsen gab es zahlreiche Unfälle, zwei endeten sogar tödlich. Der Winterdienst der Hamburger Stadtreinigung war am Sonntag mit 100 Streufahrzeugen im Einsatz. Auch der Hamburger Verkehrsverbund meldete Ausfälle und Verspätungen im Süden und Westen der Stadt.

Glatte Straßen sorgen für zahlreiche Unfälle 15.01.2017 19:30 Uhr Hallo Niedersachsen Auf den Straßen bleibt es glatt - und gefährlich. Bei Unfällen in den Landkreisen Osnabrück und Gifhorn sind zwei Menschen gestorben. Mehrere Verletzte gab es auf der A 1.

Massenkarambolage auf A 1

Bei einer Massenkarambolage auf der A1 zwischen Hamburg und Lübeck wurde am Sonnabend eine Frau getötet, sechs Menschen wurden schwer verletzt. In Niedersachsen und Bremen sowie im Kreis Dithmarschen in Schleswig-Holstein war es stellenweise spiegelglatt.

Sturmflutschäden auf Wangerooge

An den Küsten war es am Wochenende noch recht stürmisch. Die Sturmflut in der Nacht zu Sonnabend richtete auf der Insel Wangerooge großen Schaden an. Rund 90.000 Kubikmeter Sand gingen im Hauptstrandbereich verloren, wie Bürgermeister Dirk Lindner (parteilos) berichtete. Dadurch kämen auf die Gemeinde Kosten in Höhe von 400.000 Euro zu. Besonders gelitten habe auch die Schutzdüne Harlehörn.

Neuschnee und Glätte im Norden



























