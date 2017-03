Stand: 28.03.2017 08:30 Uhr

Weitere afghanische Flüchtlinge abgeschoben

Eine weitere Gruppe von aus Deutschland abgeschobenen afghanischen Flüchtlingen ist heute Morgen mit dem Flugzeug in Kabul eingetroffen. An Bord der aus München kommenden Maschine waren 15 junge Männer, wie das bayerische Innenministerium am Montagabend mitgeteilt hatte. An der Rückführungsaktion beteiligten sich - neben Bayern, Hessen, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Brandenburg - auch die norddeutschen Bundesländer Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern. Nach Informationen von NDR 90,3 befand sich ein Mann aus Hamburg an Bord. Auch aus Mecklenburg-Vorpommern wurde nach Angaben des Innenministeriums in Schwerin ein Mann - ein 23-Jähriger - abgeschoben. Es ist das erste Mal, dass sich Mecklenburg-Vorpommern an einer Sammelabschiebung nach Afghanistan beteiligte.

Nach Angaben aus Bayern handelt es sich bei den insgesamt 15 abgeschobenen Flüchtlingen ausnahmslos um alleinstehende Männer. Einige von ihnen seien in Deutschland straffällig geworden. Genaueres ist nicht bekannt.

Wie ist die Sicherheitslage in Afghanistan?

Die Abschiebungen sind umstritten. Nicht alle Bundesländer beteiligen sich an den Rückführungsaktionen. "Die Bewertung der aktuellen Sicherheitslage durch die Bundesregierung, also das Bundesinnenministerium und das Auswärtige Amt, ist nach wie vor unverändert. Sie lässt Rückführungen in gesicherte afghanische Provinzen zu", sagte dagegen Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Montag. Es gebe keinen Anlass, das infrage zu stellen.

Der Norden ist uneins

Bei den bisherigen Sammelabschiebungen im Dezember, im Januar und im Februar hatte Hamburg mehr als zehn afghanische Männer in ihr Heimatland zurückgeschickt. Die Hansestadt hat mit rund 20.500 Mitgliedern bundesweit eine der größten afghanischen Gemeinschaften. Schleswig-Holstein hingegen hat die Abschiebungen nach Afghanistan ausgesetzt. Auch Niedersachsen hält sich zurück. Im Februar hatte das Innenministerium in Hannover mitgeteilt, dass aufgrund der "nicht hinreichend geklärten Sicherheitslage" Rückführungen nach Afghanistan "im Zweifel bis zur Klärung der Sicherheitslage zurückgestellt werden".

"Man kann nicht sagen, Afghanistan sei generell sicher"

Die Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern hingegen lehnt die Sammelabschiebungen abgelehnter Asylbewerber nach Afghanistan nicht ab. "Abschiebungen nach Afghanistan sind hochproblematisch", hatte Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD) zwar Anfang März eingeräumt. "Man kann nicht sagen, Afghanistan sei generell sicher." Dennoch sei er von der Richtigkeit des eingeschlagenen Weges überzeugt. Die Anerkennungsquote afghanischer Asylbewerber liege bei 50 Prozent. Die Behörden träfen ihre Entscheidungen wohlüberlegt.

