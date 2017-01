Stand: 12.01.2017 14:01 Uhr

Taucher suchen vergeblich nach HSV-Manager

Im Fall des vermissten HSV-Mitarbeiters Timo Kraus haben am Donnerstag Polizeitaucher in der Elbe auf der Höhe der Landungsbrücken erfolglos nach dem 44-Jährigen gesucht. Wie NDR 90,3 berichtete, kontrollierten 18 Taucher im Gebiet der Brücke 1 bei eiskalten Temperaturen die Pontons in der Elbe. Wegen der starken Strömung konnten die Spezialisten nur gut 40 Minuten vor und nach dem Stauwasser arbeiten, wie ein Polizeisprecher während des Einsatzes sagte.

Timo Kraus: Seit Sonnabend vermisst

Der Leiter der Merchandising-Abteilung des HSV war am Sonnabend nach einer Feier im "Block Bräu" an den Hamburger Landungsbrücken nicht nach Hause gekommen. Weder die Maßnahmen der Polizei noch der Suchaufruf des Vereins in den sozialen Netzwerken waren bisher erfolgreich.

Stürzte Kraus nach einer Feier bei Glatteis in die Elbe?

Wie NDR 90,3 berichtete, halten die Ermittler es zunehmend für wahrscheinlich, dass der 44-Jährige bei Nebel und Glätte von dem Ponton der Brücke 1 in die Elbe gestürzt ist. Am Dienstag hatten Spürhunde der Polizei eine Fährte des vermissten HSV-Managers aufgenommen und die Beamten zum Museumsschiff "Rickmer Rickmers" geführt. Vor dem grün gestrichenen Segelschiff, so die Vermutung, könnte der Familienvater ausgerutscht und in die Elbe gefallen sein.

Kein weiterer Taucheinsatz geplant

Die Taucher konnten aufgrund der Sturmflut in Norddeutschland erst am Donnerstag zum Einsatz kommen. Eine weiteren Taucheinsatz soll es nach Angaben der Polizei nicht geben. Sollte der HSV Manager tatsächlich in die Elbe gestürzt sein, könnte sein Körper weiter abgetrieben worden sein, hieß es.

Polizei konzentriert Suche auf den Taxifahrer

Die Polizei sucht derweil weiter nach einem Taxifahrer, der Kraus als Letzter lebend gesehen haben könnte. Die Polizei geht nach eigenen Angaben davon aus, dass Kraus zwar mit einem Taxi vom Restaurant "Block Bräu" losgefahren, doch schon nach einem Kilometer in Höhe Nikolaifleet aus dem Fahrzeug wieder ausgestiegen ist. Zuvor waren die Ermittler davon ausgegangen, dass der in Buchholz in der Nordheide wohnende HSV-Mitarbeiter mit dem Taxi zum Hauptbahnhof gefahren ist. Die Kripo appelliert eindringlich an alle Hamburger Taxifahrer, im Kollegenkreis über den Fall zu sprechen, um den Zeugen zu finden.

Mobiltelefon blieb an den Landungsbrücken

Laut Polizeiangaben wurde das Mobiltelefon von Timo Kraus noch bis nach Mitternacht im Bereich der Landungsbrücken geortet. Seitdem ist es ausgeschaltet. Ob er sich zu diesem Zeitpunkt mit seinem Telefon dort aufgehalten hat, ist unklar. Ein Sprecher der Polizei Hamburg sagte, es gebe keine Hinweise auf einen Unglücksfall oder ein Verbrechen. Am Sonntag sei nach Kraus am Hafen mit einem Streifenwagen und einem Polizeiboot vergeblich gesucht worden.

Bekleidet mit Adidas-Jacke und HSV-Pullover

Timo Kraus ist circa 183 cm groß, hat eine Halbglatze mit kurzem, dunklem Haar und trägt einen Vollbart sowie eine Brille. Er war zum Zeitpunkt des Verschwindens mit einer beigefarbenen Jacke mit Fellkragen der Marke Adidas, einer roten Mütze, einem grauen Pullover mit HSV-Aufdruck, einer blauen Jeans und schwarzen Adidas-Stiefeln bekleidet. Die Polizei bittet Zeugen, die ihn am Sonnabend nach 23:30 Uhr gesehen haben, sich unter der Telefonnummer (04181) 285 - 0 beim Zentralen Kriminaldienst in Buchholz oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

