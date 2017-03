Stand: 23.03.2017 15:52 Uhr

Verkehrswende: Mehr Flop als Top im Norden von Sonja Puhl, NDR.de

Wohl so ziemlich jeder wünscht sich gute Luft, wenig Lärm sowie schnelle, sichere und bequeme Wege. "Nötig sind mutige und innovative neue Verkehrskonzepte, die sich an den Bedürfnissen der Menschen orientieren, nicht an denen der Autos." So lautet das Fazit eines Städterankings der Umweltschutzorganisation Greenpeace zu nachhaltiger Mobilität. Hamburg und Hannover landen beim Vergleich der 14 größten deutschen Städte nur im hinteren Drittel.

In Hannover herrscht dicke Luft

Den vorletzten Platz vor Schlusslicht Düsseldorf belegt Hannover. Vor allem die schlechte Luft in Niedersachsens Hauptstadt ist dafür verantwortlich: "Hannover hat die mit Abstand höchste CO2-Emission pro Kopf. Auch die Feinstaub- und Stickstoffdioxid-Konzentration ist eine der schlechtesten unter den untersuchten Städten", heißt es in der Studie. Vor dem letzten Platz habe die Stadt nur der vergleichsweise positive sogenannte Modal Split bewahrt, also welche Wege mit welchen Verkehrsmitteln zurückgelegt wurden, sowie der gut ausgebaute schienengebundene Nahverkehr. Letzterem geben die Umweltschützer den Vorzug, weil Busse derzeit meist noch mit fossilen Energieträgern betrieben werden und Stauzeiten unterliegen. Beim Bike-Sharing-Angebot belegt Hannover den vorletzten Platz, dagegen ist das Car-Sharing-Angebot besonders vielfältig.

Dabei sieht Greenpeace durchaus Potenzial: Hannover könne im Bereich der integrierten E-Mobilität Vorreiter werden und damit seine schlechte Lebensqualität bekämpfen.

Greenpeace will Straßenbahn in Hamburg

Drei Plätze besser als Hannover schneidet Hamburg ab. Deutschlands zweitgrößte Stadt belegt im Mobilitäts-Ranking Platz 10. Das größte Problem ist laut Studie die mangelnde Anbindung eines Großteils der Bevölkerung an U- und S-Bahnen. Viele Stadtteile seien nur mit dem Bus und so mit langen Fahrzeiten zu erreichen. Greenpeace plädiert deshalb für die Wiedereinführung der Straßenbahn, da der Ausbau des U-Bahn-Netzes zu teuer sei und zu lange dauere. Ein weiterer Minus-Punkt: Es sind zu viele Schadstoffe wie Feinstaub und Stickoxide in Hamburgs Luft.

Dafür gilt das Fahrradverleihsystem StadtRAD mit mehr als zwei Millionen Fahrten pro Jahr als das erfolgreichste in Deutschland. Es gibt auch viele Bike&Ride-Stellplätze. Deren Zahl will Hamburg weiter aufstocken. Bei sich zu Hause finden dagegen nur wenige Hamburger einen Fahrradstellplatz. Den Anteil des Radverkehrs am Modal Split zu erhöhen, würde laut Studie nur gelingen, wenn dem Fahrrad insgesamt mehr Platz eingeräumt wird: "Komfortable Radrouten sind ebenso wichtig wie eine Verbesserung der Abstellmöglichkeiten, besonders im Wohnumfeld."

Bremen setzt aufs Rad

Fast doppelt so viel wie in Hamburg wird das Rad in Bremen genutzt: Für fast 24 Prozent der zurückgelegten Wege nutzen die Bremer ihr Fahrrad, obwohl es kein nennenswertes Bike-Sharing-Angebot gibt. Die Bremer Luft hat auch die geringste Feinstaub- und Stickoxidbelastung aller untersuchten Städte. Dennoch landet Bremen nur auf auf Platz 5.



Bei den CO2-Emissionen schneidet Spitzenreiter Berlin besonders gut ab, was sich durch die historische Besonderheit der Hauptstadt erklären lasse: "Bis 1990 konnte die östliche Hälfte der ehemals geteilten Stadt kein Auto kaufen, die westliche hatte kaum Verwendung für eines", erklärt Greenpeace die relativ gesehen geringe Autodichte, die bis heute aufgrund des vergleichsweise niedrigen Haushaltseinkommens anhalte.

Das Fazit des Rankings ist "ernüchternd"

Greenpeace nennt das Ergebnis des Rankings insgesamt "ernüchternd". Keine Stadt gehe eine nachhaltige Verkehrswende konsequent an. Selbst Spitzenreiter Berlin erreiche im Ranking von 30 möglichen Punkten nur 19 - in der Schule entspräche das einer 3.



Die Umweltschutzorganisation räumt ein, dass beispielsweise die Vergleiche im Bereich des Modal Split schwierig seien: Von einigen Städten liegen nur alte Zahlen vor. So mussten jeweils die letzten verfügbaren Werte verglichen werden, die aus unterschiedlichen Jahren stammen. Außerdem falle eine direkte Vergleichbarkeit auch aufgrund der unterschiedlichen Einwohnerzahl und der topographischen und örtlichen Besonderheiten schwer. Trotzdem wage man den Vergleich. Denn Ziel sei es, einen Wettbewerb zwischen Städten anzuregen.

