Stand: 06.01.2017 19:32 Uhr

"Uns droht das Schlimmste, was es an Glätte gibt"

Knackig kaltes Winterwetter im ganzen Norden: So ist die Wetterlage seit ein paar Tagen. Die Schattenseite: Es hat bereits die ersten Glätteunfälle in Mecklenburg-Vorpommern und in Niedersachsen gegeben. Und laut Deutschem Wetterdienst (DWD) wird es noch schlimmer. In der Nacht zum Sonnabend fängt es an zu schneien. In der Höhe sei die Luft aber noch wärmer, sodass der Schnee in Regen übergehen könne. "Uns droht morgen das Schlimmste, was es an Glätte gibt", sagte Diplom-Meteorologe Andreas Friedrich im Gespräch mit NDR.de.

"Die Wohnung morgen besser nicht verlassen"

Die Schnee- oder Regenfront komme von Ostfriesland und ziehe weiter nach Osten. Hamburg, Schleswig-Holstein und weite Teile Niedersachsens seien davon betroffen. "Wenn der Regen auf den aktuell noch gefrorenen Boden oder auch auf eine Schneedecke trifft, wird es sehr gefährlich - auch auf den Gehwegen", warnte Friedrich. Die Lage sei knifflig: Ein oder zwei Grad mehr oder weniger würden einen großen Unterschied machen. "Wenn es vielleicht doch keinen Regen gibt, wird es nicht ganz so schlimm", meinte der Meteorologe. Noch ist es also eine Vorwarnung. Im Laufe der Nacht oder des Samstagmorgens wird sich konkretisieren, ob und wann Regen kommt. Daher sollte man auf die aktuelle Wettervorhersage achten - oder sicherheitshalber den Rat vom Meteorologen Friedrich beherzigen: "Wer seine Wohnung nicht verlassen muss, sollte morgen besser drin bleiben."

Streudienste sind in Rufbereitschaft

Die Streudienste sind informiert und haben sich wie der Winterdienst der Hamburger Stadtreinigung vorbereitet, sagte Sprecher Reinhard Fiedler NDR 90,3: "Wir werden eine große Rufbereitschaft einrichten und mit bis zu 1.000 Einsatzkräften und 350 Fahrzeugen zum Winterdienst ausrücken." Auf den Straßen wird der Winterdienst vorbeugend streuen, sobald sich die ersten Schneeflocken Hamburg nähern - voraussichtlich in den frühen Morgenstunden. Auch die Stadtreinigung warnt vor rutschigen Fußwegen: Vor allem dort besteht die Gefahr, dass sich eine hauchdünne Eisschicht bildet, wenn der Schnee zu Regen werden sollte, der dann auf dem kalten Boden sofort gefriert.

