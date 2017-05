Stand: 02.05.2017 22:18 Uhr

Tag der Pressefreiheit im NDR

Zum Internationalen Tag der Pressefreiheit am Mittwoch, 3. Mai, setzt der NDR einen Themenschwerpunkt. An der Aktion beteiligen sich das NDR Fernsehen, die NDR Radioprogramme und NDR.de. Der Intendant des Norddeutschen Rundfunks, Lutz Marmor, sagt darüber: "In Zeiten, in denen die Pressefreiheit in zahlreichen Ländern als Grundlage der journalistischen Arbeit zunehmend gefährdet ist, finde ich es wichtig, dass wir als Sender eine klare Haltung zeigen - nicht nur nach innen, sondern auch in der Kommunikation nach außen."

In den NDR Programmen werden in zahlreichen Beiträgen unterschiedliche Aspekte des Themas beleuchtet. Der NDR setzt sich dabei auch mit der eigenen Arbeit auseinander und erklärt die Hintergründe seiner Berichterstattung.

Warum Pressefreiheit gerade jetzt so wichtig ist, beantworten Moderatorinnen und Moderatoren sowie Intendant Marmor in Form eines Briefes an die Öffentlichkeit, der Absatz für Absatz vor der Kamera vorgelesen wird.