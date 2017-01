Stand: 05.01.2017 13:41 Uhr

Sturmflut an der Ostsee sorgt für Küstenschäden

Beschädigte Küsten, überschwemmte Straßen, Autos unter Wasser: Die Sturmflut hat an den Ostseeküsten von Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern mancherorts größere Schäden angerichtet. Das Hochwasser traf insbesondere die Inseln Rügen und Usedom. Auf Usedom führte die schwerste Sturmflut seit 2006 mit bis zu drei Meter hohen Wellen zu größeren Steilküstenabbrüchen und Dünenabtragungen. Auf Rügen ist die Düne streckenweise in einer Tiefe von drei bis acht Metern abgebrochen. Zudem betroffen waren unter anderem Kiel, Lübeck, Rostock, Warnemünde, Flensburg, Eckernförde und Wismar. Verletzte gab es laut Polizei nicht. Seit Mitternacht sinken die Wasserstände wieder, im Laufe des Vormittags fielen die Pegelstände überall auf normales Niveau - und vielerorts haben die Aufräumarbeiten begonnen.

Mecklenburg-Vorpommern lässt Küstenregionen abfliegen

Das Umweltministerium Mecklenburg-Vorpommerns will am Freitag die Küstenregionen aus der Luft begutachten lassen, um sich ein Bild von den Sturmflutschäden zu machen. Mit einem Flugzeug werde die gesamte Küste von Usedom bis zur Grenze nach Schleswig-Holstein abgeflogen und per Laserscan der Küstenverlauf dokumentiert, sagte eine Sprecherin des Umweltministeriums. Früherer Messungen sollen dann mit den neuen Daten verglichen werden - so könnten Dünenrückgänge, Steiluferabbrüche und Strandabspülungen durch die Sturmflut beurteilt werden. Die Messungen würden zeigen, wo akuter Handlungsbedarf bestehe und zeitnah Aufspülungen durchgeführt werden müssten.

Höhere Wasserstände als erwartet

Infolge des Sturmtiefs "Axel" war bereits seit Mittwochmorgen das Wasser gestiegen. In einigen Küstenregionen Mecklenburg-Vorpommerns spitzte sich die Lage dann in den Abendstunden zu. Mancherorts lief das Hochwasser sehr viel höher auf als erwartet. In Wismar wurde am Mittwochabend ein Höchstwert von 1,83 Meter erreicht - statt der prognostizierten 1,50 Meter. Dennoch hat das Hochwasser in der Hansestadt nach Einschätzung von Hafenkapitän Harald Forst nur geringe Schäden verursacht. Zahlreiche Straßen in Hafennähe standen unter Wasser, an manchen Stellen bis zu einem halben Meter.

Auch in Rostock wurden nach einer ersten Einschätzung der Behörden keine größeren Schäden durch die Sturmflut verzeichnet. Ein Keller-Restaurant in Warnemünde, das direkt am Strom liegt, sei aber voll Wasser gelaufen.

Schleswig-Holstein: Pegelstände über 6,50 Meter

An vielen Orten in Schleswig-Holstein waren in der Nacht Pegelstände über 6,50 Meter gemessen worden. In Lübeck stand das Wasser bis zu 1,79 Meter höher als üblich. Die Altstadt wurde knietief überflutet. "Viele Leute hatten ihre Häuser nicht genügend gesichert, wir mussten mit Sandsäcken die Objekte schützen", sagte ein Feuerwehrsprecher. Das Holstentor wurde gerade noch von Wassereinbruch verschont. Wie in Flensburg mussten auch in Lübeck zahlreiche überschwemmte Autos abgeschleppt werden. Auf der Insel Fehmarn und in Neustadt in Holstein wurden die Häfen teilweise überspült.

Im ostholsteinischen Heiligenhafen, das vor zehn Jahren schwer von einer Sturmflut in Mitleidenschaft gezogen worden war, hielt eine 800 Meter lange Spundwand die Fluten fern. Erst im Herbst aufgeschütteter Sand am dortigen Nordstrand wurde jedoch weggespült.

Größere Buchten besonders betroffen

Ursache für die Sturmflut waren das Tief "Axel" und der derzeit generell hohe Füllungsgrad der Ostsee von etwa 30 bis 40 Zentimeter über Normal. Das Tief, das von Skandinavien über die zentrale Ostsee nach Russland zog, schob von der zentralen Ostsee einen "Wasserberg" an die südliche Ostseeküste. Größere Buchten wie die Lübecker Bucht, aus denen das Wasser nicht abfließen kann, waren besonders betroffen.

Sturmflutkategorien Für Nord- und Ostsee gelten unterschiedliche Sturmflutkategorien:

NORDSEE

Sturmflut - 1,5 bis 2,5 Meter über mittlerem Hochwasser (MHW)

Schwere Sturmflut - 2,5 bis 3,5 Meter

Sehr schwere Sturmflut - mehr als 3,5 Meter

OSTSEE

Sturmflut - 1,00 bis 1,25 Meter über mittlerem Wasserstand

Mittlere Sturmflut - 1,25 bis 1,5 Meter

schwere Sturmflut - 1,5 bis 2,00 Meter

sehr schwere Sturmflut - mehr als 2,00 Meter

Genau genommen spricht man bei der Ostsee auch nicht von Sturmflut, sondern von Sturmhochwasser.

