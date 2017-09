Stand: 23.09.2017 10:00 Uhr

Spannung vor der Bundestagswahl

Für viele Norddeutsche steht am Sonntag der Gang ins Wahllokal an. Ob in Schulen, Gaststätten, Hotels oder sogar Waschhäusern - überall liegen Stifte und Wahlzettel bereit. Knapp elf Millionen Menschen sind in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern wahlberechtigt. Die Wahllokale haben wie immer ab 8 Uhr geöffnet. Mit dem Schließen der Wahllokale um 18 Uhr wird dann die Prognose veröffentlicht, wie viele Stimmen die Parteien geholt haben. Bald darauf folgen die ersten Hochrechnungen. Kann sich CDU-Spitzenkandidatin Merkel als Wahlsiegerin feiern lassen? Auf wie viel Prozent kommt die SPD mit ihrem Spitzenkandidaten Martin Schulz? Wie stark wird die AfD? Wie gut schneiden FDP, Grüne und Linke ab?

Niedersachsen: Jüngster Bewerber ist 18 Jahre alt

Niedersachsen ist das Land mit den meisten Wahlberechtigten in Norddeutschland. Mehr als sechs Millionen Frauen und Männer sind aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. 19 Parteien sowie sieben Einzelbewerber treten an. Insgesamt stehen 434 Kandidaten zur Wahl. Ihr Durchschnittsalter beträgt 48 Jahre. Jüngster Bewerber auf ein Bundestagsmandat ist der 18-jährige Abiturient Leon Weiß aus Nordenham, der für die Linke antritt. Ältester Kandidat ist der 79-jährige Winfried Bernhardt aus Wolfsburg, der auf der Landesliste der AfD auf Platz 17 an den Start geht. Derzeit gehören 66 Abgeordnete aus Niedersachsen dem Bundestag an.

Schleswig-Holstein: Gibt es wieder Überhangmandate?

Das Endergebnis der Bundestagswahl 2013 CDU/CSU: 41,5

SPD: 25,7

Linke: 8,6

Grüne: 8,4

FDP: 4,8

AfD: 4,7

Piraten: 2,2

In Schleswig-Holstein sind am Sonntag 2,3 Millionen Menschen wahlberechtigt. Das ist seit Gründung der Bundesrepublik Deutschland 1949 die höchste Zahl an Wahlberechtigten im nördlichsten Bundesland bei einer Bundestagswahl. Im Vergleich zur Bundestagswahl 2013 hat sich die Zahl der Wahlberechtigten um rund 5.000 erhöht - vor allem weil mehr Menschen nach Schleswig-Holstein gezogen sind. Auf das Land entfallen gemäß Bevölkerungsanteil 22 Bundestagssitze - elf Direktmandate in elf Wahlkreisen und elf Listenplätze. Es kann aber zu Überhangmandaten kommen wie 2013. Derzeit ist das Land wegen einiger Überhangmandate mit 24 Abgeordneten in Berlin vertreten. Die CDU stellt elf Abgeordnete, die SPD neun, die Grünen drei und die Linke eine.

Mecklenburg-Vorpommern: Weniger Wahlberechtigte

In Mecklenburg-Vorpommern sind am Sonntag 1,3 Millionen Menschen zur Stimmabgabe aufgerufen - rund 20.000 weniger als vor vier Jahren. In den sechs Wahlkreisen des Landes bewerben sich 106 Kandidaten um die voraussichtlich 13 Mandate. Der jüngste Bewerber ist 19 Jahre alt, der älteste 75 Jahre alt. 2013 hatte die CDU alle Wahlkreise gewonnen und somit sechs direkt gewählte Abgeordnete gestellt. Gemäß dem Zweitstimmen-Ergebnis konnten Linke und SPD vor vier Jahren je drei, die Grünen einen Politiker nach Berlin schicken.

Hamburg: Vom kleinsten und größten Wahlbezirk

Die Zahl der Wahlberechtigten bei der Bundestagswahl in Hamburg ist im Vergleich zu 2013 um gut 15.000 gestiegen. Insgesamt dürfen in der Hansestadt knapp 1,3 Millionen Frauen und Männer ihre Stimme abgeben. Unter ihnen sind rund 61.000 Erstwähler. Im kleinsten Hamburger Wahlbezirk, auf der Insel Neuwerk, wohnen 25 Wahlberechtigte, im größten Wahlkreis, dem Wahlkreis 22 Wandsbek, leben 313.440 Wahlberechtigte- wie der Landeswahlleiter mitteilte. Der älteste Wahlberechtigte sei 110, die älteste Wahlberechtigte sei 106 Jahre alt. Unter den Kandidaten sei die älteste Bewerberin 79, die jüngste 19 Jahre alt. Insgesamt bewerben sich auf den 16 Landeslisten 131 Personen - 49 Frauen und 82 Männer - um einen Sitz im Deutschen Bundestag. Derzeit ist Hamburg mit jeweils fünf SPD- und CDU-Abgeordneten, zwei Grünen und einem Linken im Bundestag vertreten.

Selfies in Wahlkabine nicht erlaubt!

Für alle, die noch keine Briefwahl gemacht haben und am Sonntag in der Wahlkabine sitzen, gibt es noch einen Hinweis von den Landeswahlleitern: Es gilt ein Fotografier- und Filmverbot. Selfies sind untersagt. Wähler dürfen also ihre Stimmabgabe in der Kabine nicht fotografieren oder filmen. Sonst ist die Stimmabgabe ungültig.

