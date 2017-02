Stand: 17.02.2017 23:01 Uhr

Scholz und Gabriel sticheln gegen Trump

Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) hat beim traditionellen Matthiae-Mahl am Freitagabend im Rathaus die Wertegemeinschaft mit Blick auf das Flüchtlingsproblem betont: "Für viele Männer und Frauen auf der ganzen Welt sind Kanada und Deutschland heute Länder der Hoffnung", sagte er und betonte die Freundschaft zu Kanada. Der kanadische Premier Justin Trudeau ist in diesem Jahr Gast des Festaktes. Scholz erwähnte den US-amerikanischen Präsidenten Donald Trump in seiner Rede nicht, hatte aber trotzdem einen Seitenhieb für ihn parat. Einmal im Jahr erinnere die Tradition des Hamburger Gastmahls daran, dass vernünftige internationale Politik nicht darin bestehe, die eigene Nation "first" zu setzen. Sie sei vielmehr Freundschaftspflege, sagte Scholz.

Matthiae-Mahl setzt Zeichen gegen Trump Hamburg Journal - 17.02.2017 19:30 Uhr Das traditionelle Matthiae-Mahl will in diesem Jahr ein Zeichen gegen Trump setzen. Mit Spannung wurde in diesem Zusammenhang auch die Rede von Kanadas Premier Trudeau erwartet.







Hamburgs Bürgermeister hatte Trudeau persönlich eingeladen. Kanada sei ein vertrauensvoller transatlantischer Partner, dessen Vorstellung von einer freiheitlichen und toleranten Gesellschaft man uneingeschränkt teile, so Scholz. Er bekannte sich auch zum Freihandelsabkommen Ceta mit Kanada und nannte das Land ein Vorbild für die liberalen und sozialen Kräfte auf der ganzen Welt.

Gabriel betont gemeinsame Werte

Auch Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) spielte beim Matthiae-Mahl indirekt auf das Verhältnis zur neuen US-Regierung an. Er sagte, Kanada sei ein Land, "mit dem wir alle Werte teilen". Das verbinde Deutschland mit Kanada: "Wir knien nicht vor anderen Mächten der Welt, aber wir reichen ihnen immer wieder die Hand zu Partnerschaft und Freundschaft." Außerdem würdigte auch Gabriel die Verhandlungsbereitschaft der kanadischen Regierung beim Freihandelsabkommen Ceta: "Eure Geduld hat es möglich gemacht, dass wir ein gutes Abkommen verhandeln konnten."

Erster offizieller Besuch

Auch Kanadas Premier hält bei dem Festakt eine Rede vor den rund 400 geladenen Gästen aus Politik, Wirtschaft und Kultur. Er und Gabriel trugen sich außerdem ins Goldene Buch der Stadt ein. Trudeau war am Nachmittag nach Hamburg gekommen, zuvor hatte er in Berlin Gespräche mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) geführt, wo er erstmals offiziell zu Besuch war.

Scholz: "Kanada leistet seit vielen Jahren Vorbildliches"

Zu der Einladung Trudeaus hatte Bürgermeister Scholz im Vorwege gesagt: "Unsere Verfassung verpflichtet uns als Stadt darauf, im Geiste des Friedens eine Mittlerin zwischen allen Erdteilen und Völkern der Welt zu sein". Nie sei dieser Verfassungsauftrag aktueller als derzeit, und das jährliche Matthiae-Mahl sei ein wichtiger Bestandteil. Trudeau sei international eine der leidenschaftlichsten Stimmen für die liberale Demokratie, betonte Scholz. Der kanadische Regierungschef hatte etwa nach dem von Trump verhängten Einreisestopp für Muslime aus sieben Ländern demonstrativ Flüchtlinge in seinem Land willkommen geheißen.

Straßburg , Berlin, Hamburg

Hamburg ist eines von drei Zielen auf Trudeaus Europa-Reise. Am Donnerstag sprach der Premier bereits vor dem Europäischen Parlament in Straßburg.

Scholz bekennt sich zu Abkommen Ceta NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 17.02.2017 22:00 Uhr Autor/in: Anette van Koerverden Beim Matthiae-Mahl im Hamburger Rathaus lobten Olaf Scholz und Sigmar Gabriel (beide SPD) die guten Beziehungen zu Kanada und Ceta. Dessen Premier ist Gast des Festakts.







