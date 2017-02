Stand: 22.02.2017 12:19 Uhr

Rauch im Speisewagen: ICE in Rotenburg geräumt

Ein Intercity Express (ICE), der von Hamburg auf dem Weg in die österreichische Hauptstadt Wien war, hat am Mittwoch einen unfreiwilligen Zwischenstopp im niedersächsischen Rotenburg eingelegt. Im Speisewagen hatte sich Rauch entwickelt. Deshalb wurde der Hochgeschwindigkeitszug mit etwa 70 Reisenden von Rettungskräften geräumt. Menschen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr habe anschließend einen Brand in dem Waggon schnell löschen können.

Reisende müssen umsteigen

Die Reisenden stiegen in einen nachfolgenden Zug um, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Es sei noch unklar, wo genau und weshalb der Brand entstand, Radio Bremen berichtete von einem Problem in einem Schaltkasten. Wegen der vorübergehenden Sperrung der Bahnstrecke kam es zu Umleitungen und Verspätungen von Zügen.

Oberleitung fällt auf ICE

Erst vor einigen Tagen hatte die Bahn mit einem ICE in Hamburg Probleme. Vor dem Hauptbahnhof der Hansestadt war eine 15.000-Volt-Oberleitung gerissen und auf den Zug gefallen. Die anschließende Räumung des Zuges hatte sich über Stunden hingezogen, weil die Leitung zunächst geerdet werden musste.

