Stand: 10.03.2017 11:18 Uhr

Rätsel um abgeknickte Windräder gelöst?

Umgestürzte Windräder oder abbrechende Rotorblätter - um die Jahreswende kam es binnen 24 Tagen zu vier Havarien in Deutschland, zwei davon ereigneten sich in Norddeutschland - zuletzt war eine Anlage in Neu Wulmstorf (Landkreis Harburg) betroffen, davor knickte ein Windrad in Grischow bei Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) um. Reiner Zufall? Bislang rätselten Experten um einen möglichen Grund. Knapp drei Monate nach den seltsamen Vorfällen legt ein Bericht des "Spiegel" nahe, dass alle vier Windradschäden dieselbe Ursache hatten.

Träge Rotorsteuerung als Ursache

Demnach liegt das Problem in der sogenannten Pitch-Regelung: Sie dient unter anderem dazu, die Rotorblätter automatisch aus dem Wind zu drehen, wenn dieser zu stark weht. Die Firma Enertrag, ein technischer Dienstleister, ist für die Wartung der beiden norddeutschen Anlagen verantwortlich. Das Unternehmen hat zu den Vorfällen eine Analyse verfasst und deren Ergebnisse an mehr als hundert Betreiber ähnlicher Windräder verschickt. Darin heißt es: Die beiden norddeutschen Anlagen seien höchstwahrscheinlich umgeknickt, weil die Rotorblätter zu spät aus dem Wind gedreht worden seien.

"Die Regelung hat zu spät reagiert"

Aufgrund von "plötzlich auftretender Überlast" seien diese dann umgeknickt. "Die Pitch-Regelung hat zu spät reagiert", bestätigte ein Enertrag-Sprecher dem "Spiegel". Die Betreiber der defekten Windräder äußerten sich nicht zu der Analyse.

