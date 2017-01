PanamaPapers: Steuerfahnder kommen voran

Stand: 03.01.2017 09:52 Uhr

Für Mafiosi, Drogenbarone und Steuerhinterzieher auf der ganzen Welt war der 3. April 2016 ein schwarzer Tag. An jenem Sonntag begannen die PanamaPapers-Veröffentlichungen. Ein internationales Team von 400 Journalisten hatte über ein Jahr hinweg geheime Unterlagen zu Hunderttausenden Briefkastenfirmen ausgewertet, die zeigen, wie die panamaische Anwaltskanzlei Mossack Fonseca ihren Kunden dabei half, Geld und Wertgegenstände aller Art in Steueroasen zu verstecken. Ein knappes Jahr später laufen weltweit Ermittlungen - auch in Norddeutschland.

Steuerfahnder aus Niedersachsen, Hamburg, Bremen und Schleswig-Holstein gehen Dutzenden Spuren aus den sogenannten PanamaPapers nach. Eine Abfrage des NDR ergab, dass derzeit Fahnder in allen norddeutschen Ländern, mit Ausnahme von Mecklenburg-Vorpommern, prüfen, ob mit Hilfe von Briefkasten-Firmen Steuern hinterzogen worden sind. Nach den PanamaPapers-Veröffentlichungen hatten sich Fahnder bundesweit vernetzt, um mögliche Steuerstraftaten in Deutschland zu prüfen.

Hamburger Fahnder untersuchen 43 Fälle

Hamburgs Fahnder sind dabei offenbar besonders häufig fündig geworden. Laut einer Sprecherin der Hamburger Finanzbehörde werden derzeit in der Hansestadt 41 steuerliche Ermittlungsverfahren mit Panama-Bezug geführt, in zwei weiteren Fällen sind bereits Strafverfahren eröffnet. In Niedersachsen wird in 18 Fällen ermittelt, in Schleswig-Holstein in acht und in Bremen in vier Fällen. Ein Sprecher des Finanzministeriums in Kiel erklärte, dass sich außerdem drei Steuerhinterzieher im Zuge der PanamaPapers-Veröffentlichungen selbst angezeigt hätten. Gegen sie werde nun strafrechtlich ermittelt.

Ermittlungen in ganz Deutschland

Ende Mai hatten Finanzbehörden in ganz Deutschland Beamte abgestellt, um Hinweise auf Steuerstraftaten im Rahmen der PanamaPapers zu ermitteln. Die Beamten greifen dabei auf Radio-, Fernseh- und Zeitungsberichte zurück, sowie auf eine öffentliche Datenbank des Internationalen Konsortiums für Investigative Journalisten (ICIJ). Zudem hatte Nordrhein-Westfalen bereits vor der Veröffentlichung der PanamaPapers einen kleinen Teil des Datensatzes von einem unbekannten Informanten gekauft. Die Ermittler haben die Unterlagen mit den anderen Ländern inzwischen geteilt. Laut Bundesfinanzministerium liegen bundesweit die Ermittlungsschwerpunkte derzeit in Nordrhein-Westfalen, Hessen und in Bayern.

Ermittlungen gegen norddeutsche Banken

Probleme drohen aber nicht nur Steuerhinterziehern, auch die Panama-Geschäfte norddeutscher Banken stehen derzeit im Fokus der Ermittler und der Finanzmarktaufsicht Bafin. Im Frühjahr hatten NDR, WDR und SZ berichtet, dass 14 deutsche Banken dabei halfen, mehr als 1.200 Briefkastenfirmen einzurichten. Zudem haben zahlreiche Institute Konten für Briefkastenfirmen bereitgestellt. In den Unterlagen tauchten dabei gerade auch norddeutsche Bankfilialen auf, die Briefkastenfirmen vermittelt und entsprechende Konten eingerichtet haben. Die Schweizer Tochter der Hamburger Privatbank Berenberg ist ausweislich der Unterlagen eine der Banken, die am engsten mit der Anwaltskanzlei Mossack Fonseca zusammengearbeitet haben. Die Deutsche Bank hat einen Teil der Geschäfte über ihre Hamburger Filiale abgewickelt, ebenso die UBS.

Einige deutsche Banken, darunter auch die HSH Nordbank und die Commerzbank, haben inzwischen mit der Staatsanwaltschaft Vergleiche geschlossen und jeweils Millionen-Bußgelder für Geschäfte mit Briefkastenfirmen gezahlt.

Berenberg Hamburg half nicht bei Hinterziehung

Die Staatsanwaltschaft Köln hat mittlerweile Ermittlungen gegen die Hamburger Privatbank Berenberg und deren Luxemburger Niederlassung wegen des Verdachts der Beihilfe zur Steuerhinterziehung eingestellt. Ein Sprecher erklärte, der Verdacht, dass Berenberg Briefkastenfirmen verkauft habe, sei ausgeräumt. Der Schweizer Berenberg-Tochter droht allerdings wegen mehrerer Altfälle eine Millionenstrafe. NDR, WDR und SZ haben unter anderem berichtet, dass die panamaische Kanzlei Mossack Fonseca Berenberg immer wieder als eine Bank beworben hatte, die schnell und problemlos Konten für Briefkastenfirmen eröffnet. Den Recherchen zufolge hat die Berenberg Bank auch zahlreiche zwielichtige Kunden akzeptiert, die im Verdacht stehen, mit Drogen und Waffen zu handeln und Geld für die Hamas zu waschen. Die Berenberg Bank hatte dazu erklärt, alle Fälle seien intern aufgearbeitet worden, man sei sich keiner Fehler bewusst.

Bafin untersucht Geldwäsche-Verdacht

Die Bankenaufsicht Bafin hat im Zuge der PanamaPapers Unterlagen von elf deutschen Banken angefordert, darunter auch von der Berenberg Bank. Auf Nachfrage erklärte ein Sprecher, Ziel sei es, mögliche Fälle von Geldwäsche aufzudecken. Hierfür sucht die Bafin derzeit einen Dienstleister, der in einem Zeitraum von drei Monaten die vorhandenen Unterlagen auswerten soll. Ein entsprechender Auftrag wurde Mitte Dezember ausgeschrieben. Kritik kommt dabei vom Geldwäsche-Experten der Grünen, Gerhard Schick. Er bemängelt, dass die Bafin erst jetzt die Panama-Unterlagen auswerten will. "Von einer knackigen Bankenaufsicht würde man außerdem erwarten, dass sie diese Papiere selbst auswerten kann." Das sei aber offenbar nicht der Fall. Aufgrund der großen Datenmenge ist bislang noch nicht klar, wann konkrete Ergebnisse vorliegen.

