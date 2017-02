Stand: 24.02.2017 00:00 Uhr

Orkantief fegt über Norddeutschland hinweg

Ein kräftiges Sturmtief hat am Donnerstag Norddeutschland erreicht. Das Hauptwindfeld zog aus südwestlicher Richtung über Niedersachsen hinweg und brachte Schauer oder Gewitter. Der Deutsche Wetterdienst gab für das gesamte Bundesland eine Unwetterwarnung heraus. Auch an der Küste Ostfrieslands ist es stürmisch. In ganz Norddeutschland ist mit starken Windböen zu rechnen.

"Thomas": Orkanböen und Tauwetter Hallo Niedersachsen - 23.02.2017 19:30 Uhr Sturmtief "Thomas" legt mit Böen teils schneller als 100 km/h im Harz richtig los. Auch der Regen wird kräftiger. Hinzu kommt Tauwasser.







5 bei 2 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Kaum Schäden in Niedersachsen

Im südwestlichen Niedersachsen wurden orkanartige Böen mit bis zu 110 Kilometern Windgeschwindigkeit pro Stunde erwartet. Vor allem im Emsland und in der Region Osnabrück stürmte es heftig. Polizei und Feuerwehr mussten vereinzelt ausrücken, um umgestürzte Bäume zu beseitigen. Verletzte habe es aber nicht gegeben, sagte ein Sprecher.

Hauswand in Hamburg eingestürzt

Videos 00:24 min Tödlicher Unfall auf nasser Fahrbahn In Gräpel (Landkreis Stade) ist ein mit Paketen beladener Pkw von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die 35-jährige Fahrerin erlag noch vor Ort ihren schweren Verletzungen. Video (00:24 min)

In Hamburg wurden einige Bäume entwurzelt und Äste stürzten herab, wie NDR 90,3 berichtete. Die Feuerwehr musste Dutzende Male ausrücken, vor allem um Gehwege freizuräumen. Bei einem Neubau im Stadtteil Niendorf brachen Teile aus einer Wand, fielen auf ein Gerüst und beschädigten ein parkendes Auto.

Zug fährt gegen umgestürzten Baum

Auf der Bahnstrecke zwischen Neumünster und Bad Segeberg fuhr ein Zug der Nordbahn gegen einen umgestürzten Baum. Die 51 Fahrgäste an Bord seien aber unverletzt geblieben und mit einem Bus weitergefahren worden, teilte die Polizei mit. In Bremen stürzte ein Baum auf einen stehenden Zug. Verletzt wurde von den etwa 50 Reisenden laut Feuerwehr niemand.

Flugausfälle im Norden

Von dem Sturmtief waren auch Flugreisende in Norddeutschland betroffen: An den Flughäfen kam es zu zahlreichen Ausfällen und Verpätungen. KLM strich jeweils zwei Hin- und Rückflüge von Amsterdam nach Hamburg und Hannover sowie nach Bremen, British Airways zudem Flüge von London nach Hamburg. Am Hamburg Airport wurden insgesamt zehn Verbindungen gestrichen.

Im Harz drohen Überschwemmungen

Im Harz könnten nicht nur die Orkanböen zum Problem werden. Durch die milden Temperaturen schmilzt der Schnee in höheren Lagen. Kombiniert mit den anhaltenden Regenschauern drohen Überschwemmungen.

Wetterberuhigung ab Freitag

Für Freitagvormittag prognostiziert Frank Böttcher vom Hamburger Institut für Wetter- und Klimakommunikation weit verbreiteten Schneefall und eine weitere stürmische Phase an der Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommerns. "Danach ist Wetterberuhigung angesagt", sagte er im Gespräch mit NDR.de.

Dieses Thema im Programm: NDR//Aktuell | 23.02.2017 | 14:00 Uhr