Stand: 12.01.2017 07:24 Uhr

Nordseeküste: Nächste Sturmflut droht

Es ist stürmisch und winterlich im Norden. Eine Sturmflut hat in der Nacht den Fischmarkt im Hamburger Stadtteil St. Pauli unter Wasser gesetzt. Zudem wurden einige Straßen nahe der Elbe überflutet. Nach Angaben des Lagezentrums der Polizei lag der Scheitelpunkt des Hochwassers 2,11 Meter höher als das mittlere Hochwasser. "Das ist für uns aber Routine", sagte eine Sprecherin der Polizei am Morgen. Der Fischmarkt läuft bei 1,50 Meter planmäßig über. Die Lagezentren der Polizei in Niedersachsen haben bislang keine Erkenntnisse über größere Schäden. Allerdings: "Es wird wahrscheinlich nicht nur eine Sturmflut geben, sondern am Donnerstagnachmittag noch eine zweite", sagte Kent Heinemann vom Institut für Wetter- und Klimakommunikation (IWK).

Sturmflutwarnung an Nordseeküste

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) warnt für die deutsche Nordseeküste bis zum Nachmittag vor der Gefahr einer Sturmflut von 1,50 Meter über dem mittleren Hochwasser. Für die Küsten von Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern gilt außerdem eine amtliche Warnung des Deutschen Wetterdienstes vor Sturmböen. Es wurden bereits mehrere Fährverbindungen zu den Nordseeinseln gestrichen. Für den Kreis Goslar wurde eine Warnung vor Schneeverwehungen herausgegeben.

"Dieter" kann auch Schnee bringen

Tief "Dieter" braust von Island aus auf uns zu und bringt außer dem Sturm auch Niederschläge mit. Der Deutsche Wetterdienst rechnet mit Regen, Graupel und Schnee - und das bis Freitag. In Mecklenburg-Vorpommern führte starker Schneefall bereits zu etlichen Unfällen. In der vergangenen Nacht kam eine 26-Jährige in der Nähe von Vipperow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) mit ihrem Wagen wegen der Glätte von der Fahrbahn ab, als sie stark bremsen musste. Das Auto überschlug sich auf einer angrenzenden Weide. Die Frau wurde schwer verletzt. Ein Lastwagen hatte Teile ihrer Fahrbahn blockiert.

Sturm-Stärken: Von Windstille bis zum Orkan

























Fähren fallen aus

Die Wyker Dampfschiffs-Reederei strich mehrere für heute geplante Fährfahrten, wie auf der Homepage der Reederei zu lesen ist. Betroffen seien die Verbindungen um 12 und 14 Uhr von Dagebüll nach Föhr und in der Gegenrichtung. Auch die Verbindungen um kurz nach 12 Uhr von Amrum nach Föhr und ans Festland fallen aus, ebenso wie der Fährverkehr zwischen Schlüttsiel und den Halligen.

Vergangene Woche: Schlimmste Sturmflut seit zehn Jahren

Bereits in der vergangenen Woche war Sturmtief "Axel" über die Ostseeküste gefegt und hatte für die schlimmste Sturmflut seit zehn Jahren gesorgt. An den Ostseeküsten Schleswig-Holsteins und Mecklenburg-Vorpommerns entstanden Schäden in Millionenhöhe. Die Schutzanlagen hielten aber stand und Menschen wurden nicht verletzt. Die Pegelstände lagen vielerorts zwischen 1,50 und 1,70 Meter höher als üblich. Experten hatten 1,20 bis 1,50 Meter vorhergesagt.

