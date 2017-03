Stand: 30.03.2017 13:23 Uhr

Nordex erwartet trotz Rückenwind Umsatzminus

Der Windanlagen-Produzent Nordex hat nach eigenen Angaben seine Ziele für das Geschäftsjahr 2016 erreicht. Demnach machte das Unternehmen einen Umsatz von 3,4 Milliarden Euro - 40 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Überschuss betrug 95 Millionen Euro; im vergangenen Jahr waren es gut 52 Millionen Euro gewesen. Die Marge verbesserte sich auf 8,4 Prozent (2015: 7,5 Prozent). Dazu trug auch die Übernahme von Acciona Windpower (AWP) bei. Erst im April 2016 hatte Nordex den spanischen Windpark-Betreiber übernommen und in das Unternehmen eingegliedert. Nordex hat seinen Hauptsitz in Hamburg und produziert in Rostock. Am Donnerstag hat die Geschäftsführung den Geschäftsbericht vorgelegt. Am 1. März hatte das Unternehmen bereits vorläufige Zahlen bekannt gegeben.

Auktionssystem als Herausforderung

Für das kommende Jahr rechnet das Unternehmen mit Schwierigkeiten. So schreibt Vorstandschef José Luis Blanco im Geschäftsbericht: "Der Ausblick ist für uns und unsere Wettbewerber unübersichtlicher geworden, da sich die Energiepolitik in wichtigen Märkten weniger verlässlich entwickelt hat als in der Vergangenheit." Als Herausforderung bezeichnet Blanco auch die Einführung des Auktionssystems in Deutschland. Seit 2017 müssen Bewerber für den Bau von Anlagen an Ausschreibungen zur Ermittlung der Förderhöhe teilnehmen. Den Zuschlag erhält, wer für die geringste Förderung zu bauen bereit ist. Zudem übe die Politik in einigen Märkten "direkt und indirekt Druck auf Vergütungssysteme" aus. Dies seien auch die Gründe, weshalb das Unternehmen die ursprünglichen Umsatzprognosen für 2017 und 2018 korrigiert hatte.

Umsatzminus für laufendes Jahr erwartet

Für viele Aktionäre sei der Ausblick auf die kommenden Jahre "enttäuschend", sagte Blanco am Donnerstag. Für 2017 strebt das Unternehmen einen Umsatz von 3,1 bis 3,3 Milliarden und für 2018 3,4 bis 3,6 Milliarden Euro an. Wie ein Unternehmenssprecher betonte, bleibe es jedoch bei der angestrebten Marge von sieben bis acht Prozent. Vor zwei Wochen erst hatte Nordex zudem bekannt gegeben, dass Blanco, bislang Vize-Vorstandschef, an die Spitze der Unternehmensleitung rückt. "Es konnte nicht jedem glaubhaft gemacht werden, dass das nur an den Marktveränderungen lag", sagte ein Nordex-Sprecher am Donnerstag. Die Glaubwürdigkeit sei für die Analysten beschädigt gewesen.

Weltweit mehr als 5.000 Mitarbeiter

Weltweit sind mehr als 5.000 Mitarbeiter für Nordex tätig. Etwa die Hälfte arbeitet in Deutschland. Das Unternehmen fertigt Onshore-Turbinen in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA und Indien. Zwei Drittel der Aktien befinden sich im Streubesitz, knapp ein Drittel hält die Acciona S.A., knapp sechs Prozent SKion/momentum capita. Für April kündigte Nordex einen Nachhaltigkeitsbericht an.

