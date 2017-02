Stand: 10.02.2017 21:01 Uhr

Norddeutscher Glamour bei Bundespräsidentenwahl

Es wird bunt in der Bundesversammlung. Neben hunderten Politikern sind auch viele Prominente unter den 1260 Menschen, die am Sonntag den Nachfolger von Bundespräsident Joachim Gauck wählen. Die Parteien aus den norddeutschen Bundesländern entsenden dabei auch etliche bekannte Gesichter, wie Olivia Jones, Roland Kaiser und Friede Springer. Ein ehemaliger norddeutscher Landesvater hat jedoch kurzfristig abgesagt.

Dackel statt Bundespräsident

Schleswig-Holsteins Ex-Ministerpräsident Peter Harry Carstensen (CDU) stellt das Wohl seines Hundes vor die Wahl des Bundespräsidenten. Weil sein Dackel Lawrenz erkrankt ist, verzichtet er auf den Trip nach Berlin. "Der hat eine sogenannte Dackellähmung, das ist ein Bandscheibenvorfall", sagte Carstensen. "Ich muss deshalb mehrmals am Tag und auch nachts mit ihm auf dem Arm raus, weil er nicht richtig laufen kann." Das könne und wolle er anderen nicht zumuten.

Dragqueen kämpft für Toleranz

Carstensen verpasst somit den vermutlich schillernden Auftritt von Dragqueen Olivia Jones aus Hamburg, die für die niedersächsischen Grünen an der Wahl teilnimmt. "Es gab bislang Wahlmänner und Wahlfrauen und jetzt gibt es eben auch mal was dazwischen", erklärte der aus Springe (Region Hannover) stammende Travestie-Künstler, der mit bürgerlichem Namen Oliver Knöbel heißt. "Für mich als Repräsentantin einer bunten Republik ist das eine große Ehre - und für alle, die in diesen schwierigen Zeiten für Toleranz und Vielfalt kämpfen, ein kleiner Lichtblick." Olivia Jones wird von der Wahl auch über den Twitter-Account des Hamburger Stadtportals berichten.

Schlagerstar gegen Pegida

Die SPD-Landtagsfraktion in Mecklenburg-Vorpommern schickt den Schlagersänger Roland Kaiser nach Berlin. Der 62-Jährige ist seit Langem SPD-Mitglied und hat sich in der Vergangenheit unter anderem gegen die fremdenfeindlichen Pegida-Aufmärsche in Dresden ausgesprochen.

Die Sportler werden vertreten durch Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus, die von der niedersächsischen SPD entsandt wird und dem ehemaligen Weltmeister im Rad-Zeitfahren und Olympiasieger Stefan Nimke, der für die CDU in Mecklenburg-Vorpommern seine Stimme abgibt.

Chemie-Nobelpreisträger für die Grünen

Mit Stefan Hell nimmt ein Nobelpreisträger an der Wahl teil. Hell ist Direktor am Max-Planck-Institut für Biophysikalische Chemie in Göttingen und leitet dort die Abteilung für NanoBiophotonik. 2014 wurde ihm der Nobelpreis für Chemie verliehen. Ihn schickt die Grünen-Landtagsfraktion in Baden-Württemberg nach Berlin.

Weitere prominente norddeutsche Wahlmänner und -frauen sind Schriftsteller Feridun Zaimoglu (SPD/Schleswig-Holstein), die Hamburger Verlegerin Friede Springer (CDU/Berlin), der aus Mecklenburg-Vorpommern stammende Künstler Günther Uecker (CDU/Nordrhein-Westfalen) und Alexander Prinz zu Schaumburg-Lippe (FDP/Niedersachsen).

Wahl Steinmeiers gilt als sicher

Die Bundesversammlung besteht aus den Abgeordneten des Bundestags und ebenso vielen Vertretern der Bundesländer. Die Wahl des bisherigen Außenministers Frank-Walter Steinmeier (SPD) zum deutschen Staatsoberhaupt gilt als sicher, da er der gemeinsame Kandidat von SPD und Union ist. Zur Wahl stehen außerdem der von den Linken nominierte Armutsforscher Christoph Butterwegge, der frühere Kommunalpolitiker Albrecht Glaser für die AfD, der Jurist und TV-Richter Alexander Hold, den die Freien Wähler aufgestellt haben, sowie Engelbert Sonneborn, der gemeinsame Kandidat der Piratenpartei und der Satire-Politiker von Die Partei. Der bisherige Bundespräsident Joachim Gauck bleibt bis zum 18. März im Amt.

